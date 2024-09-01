bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Теперь четыре МКД: после ночной атаки на Белгород выявили новые повреждения

Теперь четыре МКД: после ночной атаки на Белгород выявили новые повреждения

1 сентября 2024, 10:26
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
Обстрел Белгорода 1 сентября обошёлся без пострадавших. Валентин Демидов уточнил данные о повреждениях гражданской инфраструктуры — домов стало больше.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил данные по повреждениям в Белгороде после ночной атаки 1 сентября. Пострадали четыре многоквартирных, а именно 24 квартиры, и 23 частных дома. Под обстрел попали 14 автомобилей, три машины сгорело. Повреждены коммерческие и производственный объекты.

Сегодня десять сотрудников «Белгорблагоустройства» убирают последствия атаки: нависшие стекла и конструкции. Им помогают жители и волонтёры.

Строительная организация начала закрывать тепловой контур и замерять окна.

Ранее сообщалось о трёх повреждённых многоквартирных домах.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
«Идёт война* — чего вы ожидали?»: как прошли первые часы после обстрела Белгорода
Узнать подробнее
Читайте также:
Лавров делает заявления о неизбежной ядерной войне: что происходит?Восемь мирных жителей пострадало: последствия обстрелов Белгородской области за суткиТакая атака не оправдывается военными целями: Патриарх Кирилл об обстреле Белгорода
#Алёна Мальцева#Происшествия#Автомобили#Волонтёры#Белгород#Повреждения#Атака#Валентин Демидов
Подпишитесь
Мирный житель ранен из-за атаки дрона-камикадзе под Белгородом
Сегодня, 08:17
«Только дистант, сберегите наших детей»: мнения белгородцев об обучении разделились
Сегодня, 08:48
Восемь мирных жителей пострадало: последствия обстрелов Белгородской области за сутки
Сегодня, 07:50
Такая атака не оправдывается военными целями: Патриарх Кирилл об обстреле Белгорода
Сегодня, 07:43
В такси станет безопаснее, а зарплата увеличится? Новые законы сентября
Сегодня, 05:00
«Идёт война* — чего вы ожидали?»: как прошли первые часы после обстрела Белгорода
31 августа, 17:00