Теперь четыре МКД: после ночной атаки на Белгород выявили новые повреждения

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил данные по повреждениям в Белгороде после ночной атаки 1 сентября. Пострадали четыре многоквартирных, а именно 24 квартиры, и 23 частных дома. Под обстрел попали 14 автомобилей, три машины сгорело. Повреждены коммерческие и производственный объекты.