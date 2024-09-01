Теперь четыре МКД: после ночной атаки на Белгород выявили новые повреждения

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил данные по повреждениям в Белгороде после ночной атаки 1 сентября. Пострадали четыре многоквартирных, а именно 24 квартиры, и 23 частных дома. Под обстрел попали 14 автомобилей, три машины сгорело. Повреждены коммерческие и производственный объекты.
Сегодня десять сотрудников «Белгорблагоустройства» убирают последствия атаки: нависшие стекла и конструкции. Им помогают жители и волонтёры.
Строительная организация начала закрывать тепловой контур и замерять окна.
Ранее сообщалось о трёх повреждённых многоквартирных домах.