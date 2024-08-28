Лавров делает заявления о неизбежной ядерной войне: что происходит?

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.
В соцсетях стал распространяться видеоролик, в котором глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что ядерная война неизбежна.
Очевидно, данный ролик стал продолжением серии дипфейков, сделанных на основе реальных видеозаписей с выступлениями российских руководителей из регионов, граничащих с Украиной.
27 августа Сергей Лавров провёл пресс-конференцию, где ответил на вопросы о конфликте России и Украины, но о применении ядерного оружия на ней не говорилось. Лавров лишь сообщил, что Россия может изменить доктрину, связанную с таким оружием.
Видеоряд, использованный в ролике, действительно взят с записи указанной пресс-конференции. Но в оригинале Лавров говорит о применении Киевом ракет Storm Shadow для ударов по России. Видео-дипфейк обрезано, чтобы были видны только лица спикера и журналиста. Качество видео также сильно снижено. Это делается для того, чтобы скрыть следы монтажа.
Как отмечено выше, это не первое применение технологии дипфейк по темам, связанным с российско-украинским конфликтом. Ранее это были губернаторы российских регионов, сейчас же технологию применили для очернения образа более высокого по рангу чиновника. То, что видео были дипфейками, ранее подтвердила и система «Зефир» (система мониторинга, разработанная АНО «Диалог Регионы», для поиска и анализа сфабрикованного аудиовизуального контента).