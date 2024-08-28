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Published Сегодня, 10:31

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Лавров делает заявления о неизбежной ядерной войне: что происходит?

Лавров делает заявления о неизбежной ядерной войне: что происходит?

28 августа 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney
Сергей Лавров говорит, что ядерная война неизбежна? Видео с таким заявлением начало распространяться в Сети.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В соцсетях стал распространяться видеоролик, в котором глава МИД РФ Сергей Лавров заявляет, что ядерная война неизбежна.

Очевидно, данный ролик стал продолжением серии дипфейков, сделанных на основе реальных видеозаписей с выступлениями российских руководителей из регионов, граничащих с Украиной.

27 августа Сергей Лавров провёл пресс-конференцию, где ответил на вопросы о конфликте России и Украины, но о применении ядерного оружия на ней не говорилось. Лавров лишь сообщил, что Россия может изменить доктрину, связанную с таким оружием.

Видеоряд, использованный в ролике, действительно взят с записи указанной пресс-конференции. Но в оригинале Лавров говорит о применении Киевом ракет Storm Shadow для ударов по России. Видео-дипфейк обрезано, чтобы были видны только лица спикера и журналиста. Качество видео также сильно снижено. Это делается для того, чтобы скрыть следы монтажа.

Как отмечено выше, это не первое применение технологии дипфейк по темам, связанным с российско-украинским конфликтом. Ранее это были губернаторы российских регионов, сейчас же технологию применили для очернения образа более высокого по рангу чиновника. То, что видео были дипфейками, ранее подтвердила и система «Зефир» (система мониторинга, разработанная АНО «Диалог Регионы», для поиска и анализа сфабрикованного аудиовизуального контента).

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#Алёна Мальцева#Общество#Украина#Россия#Чиновники#Медведев#Пресс-конференция#Монтаж#Киев#Лавров#Ядерная война#Губернаторы#Storm Shadow
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