Лавров делает заявления о неизбежной ядерной войне: что происходит?

Видеоряд, использованный в ролике, действительно взят с записи указанной пресс-конференции. Но в оригинале Лавров говорит о применении Киевом ракет Storm Shadow для ударов по России. Видео-дипфейк обрезано, чтобы были видны только лица спикера и журналиста. Качество видео также сильно снижено. Это делается для того, чтобы скрыть следы монтажа.