Три МКД, хозпостройка и авто: стало известно о последствиях ночной атаки на Белгород

В Белгороде в трёх многоквартирных домах выбило окна. На территории одного частного дома разрушена хозпостройка. В двух коммерческих объектах осколками посекло фасады и входные группы. Из-за обстрела загорелась трава и три автомобиля. Сейчас их тушат.