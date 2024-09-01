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Posted 31 августа, 23:17

Published 31 августа, 23:17

Modified 31 августа, 23:19

Updated 31 августа, 23:19

Три МКД, хозпостройка и авто: стало известно о последствиях ночной атаки на Белгород

Три МКД, хозпостройка и авто: стало известно о последствиях ночной атаки на Белгород

31 августа 2024, 23:17
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»
Три многоквартирных дома, коммерческие объекты и машины попали под обстрел Белгорода ночью 1 сентября. Пострадавших нет. Подробнее — читайте в материале.
Сюжет
Обстрел

Над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей, сообщает губернатор Белгородской области. Обошлось без пострадавших.

В Белгороде в трёх многоквартирных домах выбило окна. На территории одного частного дома разрушена хозпостройка. В двух коммерческих объектах осколками посекло фасады и входные группы. Из-за обстрела загорелась трава и три автомобиля. Сейчас их тушат.

В Белгородском районе в посёлке Майский осколками посекло легковой автомобиль.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»
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