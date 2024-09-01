Три МКД, хозпостройка и авто: стало известно о последствиях ночной атаки на Белгород

Posted 31 августа, 23:17
Published 31 августа, 23:17
Modified 31 августа, 23:19
Updated 31 августа, 23:19
Над Белгородом и Белгородским районом сбили несколько воздушных целей, сообщает губернатор Белгородской области. Обошлось без пострадавших.
В Белгороде в трёх многоквартирных домах выбило окна. На территории одного частного дома разрушена хозпостройка. В двух коммерческих объектах осколками посекло фасады и входные группы. Из-за обстрела загорелась трава и три автомобиля. Сейчас их тушат.
В Белгородском районе в посёлке Майский осколками посекло легковой автомобиль.