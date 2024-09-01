Девять человек ранены в Белгороде и Белгородском районе. Двое из них дети

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
1 сентября Белгород вновь попал под обстрел. Над городом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей.
В Белгороде ранено восемь мирных жителей, двое из них — дети, сообщает губернатор. Бригады скорой доставляют пострадавших в больницы Белгорода.
Пожарные потушили автомобиль во дворе МКД и балкон в одной из квартир, сейчас ликвидируют горящую сухую траву в трёх местах.
В посёлке Майский ранен один человек. Бригада скорой на месте оказала мужчине с осколочным ранением головы необходимую помощь, от госпитализации он отказался. В посёлке в одном легковом автомобиле разбиты стёкла.