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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Девять человек ранены в Белгороде и Белгородском районе. Двое из них дети

Девять человек ранены в Белгороде и Белгородском районе. Двое из них дети

1 сентября 2024, 12:39
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»
Стало известно о последствиях атаки на Белгород. О них рассказал губернатор региона. Ранено девять человек, горел автомобиль и балкон в МКД, а также сухая трава.
Сюжет
Дети

1 сентября Белгород вновь попал под обстрел. Над городом сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей.

В Белгороде ранено восемь мирных жителей, двое из них — дети, сообщает губернатор. Бригады скорой доставляют пострадавших в больницы Белгорода.

Пожарные потушили автомобиль во дворе МКД и балкон в одной из квартир, сейчас ликвидируют горящую сухую траву в трёх местах.

В посёлке Майский ранен один человек. Бригада скорой на месте оказала мужчине с осколочным ранением головы необходимую помощь, от госпитализации он отказался. В посёлке в одном легковом автомобиле разбиты стёкла.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Белгородский район#Дети#Губернатор#Скорая помощь#Пожарные#Раненые#Белгород#Атака#Обстрел Белгорода 1 сентября
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