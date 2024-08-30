Белгородские школьники отправятся на учёбу в Салехард и Ноябрьск

Более 150 белгородских детей поедут учиться в Ямало-Ненецкий автономный округ

Теперь это не вопрос на обсуждении, а самая что ни на есть реальная возможность. В школах Салехарда и Ноябрьска готовы принять 170 детей из Белгородской области. Но как это встретят родители?