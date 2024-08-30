Белгородские школьники отправятся на учёбу в Салехард и Ноябрьск

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
Юные белгородцы смогут отправиться на учёбу в школы Салехарда и Ноябрьска. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Напомним, в середине августа глава региона предложил отправлять детей на учёбу в другие регионы. Причина — напряжённая оперативная обстановка и непрекращающиеся обстрелы.
Позже он уточнил, что учиться за пределами Белгородской области в новом учебном году будут школьники, которые проживают в приграничных районах. Вывозить учеников планировали по четвертям.
В Ямало-Ненецком автономном округе готовы принять 170 ребят. Останутся они там до конца учебного года, то есть первый и второй семестр.
В марте белгородские родители были недовольны выбором мест, куда хотели отправить их детей на летний отдых. Варианта отправиться в тёплые края не было, только на Север, в том числе в ЯНАО.