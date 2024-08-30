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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Более 150 белгородских детей поедут учиться в Ямало-Ненецкий автономный округ

Белгородские школьники отправятся на учёбу в Салехард и Ноябрьск

30 августа 2024, 06:32
Фото: Изображение Midjourney

Более 150 белгородских детей поедут учиться в Ямало-Ненецкий автономный округ

Теперь это не вопрос на обсуждении, а самая что ни на есть реальная возможность. В школах Салехарда и Ноябрьска готовы принять 170 детей из Белгородской области. Но как это встретят родители?

Юные белгородцы смогут отправиться на учёбу в школы Салехарда и Ноябрьска. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, в середине августа глава региона предложил отправлять детей на учёбу в другие регионы. Причина — напряжённая оперативная обстановка и непрекращающиеся обстрелы.

Позже он уточнил, что учиться за пределами Белгородской области в новом учебном году будут школьники, которые проживают в приграничных районах. Вывозить учеников планировали по четвертям.

В Ямало-Ненецком автономном округе готовы принять 170 ребят. Останутся они там до конца учебного года, то есть первый и второй семестр.

В марте белгородские родители были недовольны выбором мест, куда хотели отправить их детей на летний отдых. Варианта отправиться в тёплые края не было, только на Север, в том числе в ЯНАО.

Родители белгородских школьников бьют тревогу, что их детей отправляют на Север
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