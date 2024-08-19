Гладков предложил отправлять юных белгородцев на учёбу в другие регионы

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:57
Updated Сегодня, 15:57
Во время еженедельного совещания 19 августа подняли вопрос обучения школьников на часто обстреливаемых приграничных территориях. Речь шла о юных жителях Шебекинского округа, Краснояружского и Борисовского районов и других. Глава региона поручил проработать вопрос отправки детей из этих районов в другие регионы на учебные четверти.
«Например, мы не сможем вывезти всех детей Белгорода, но такой необходимости сейчас и нет, она была в первом квартале этого года. А вот в других муниципалитетах эта необходимость сейчас, конечно, есть», — пояснил губернатор.
Гладков дополнил, что готов лично обсудить этот вопрос с губернаторами других регионов.
Напомним, что на прошлой неделе областное правительство приняло решение по формату обучения детей с 1 сентября. Так, из 550 школ региона в дистанционном формате будут учиться 113, в очном и очно-дистанционном — оставшиеся 437 школ. Решение принималось на основе пожеланий родителей.