bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:57

Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:57

Updated Сегодня, 15:57

Гладков предложил отправлять юных белгородцев на учёбу в другие регионы

Гладков предложил отправлять юных белгородцев на учёбу в другие регионы

19 августа 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney
В регионе обсуждается вопрос об отправке школьников на учебные четверти в другие регионы. Такое нововведение может коснуться жителей приграничных территорий, которые чаще всех попадают под огонь ВСУ. Проработать этот вопрос глава региона Вячеслав Гладков поручил министру образования Андрею Милёхину.
Сюжет
Дети

Во время еженедельного совещания 19 августа подняли вопрос обучения школьников на часто обстреливаемых приграничных территориях. Речь шла о юных жителях Шебекинского округа, Краснояружского и Борисовского районов и других. Глава региона поручил проработать вопрос отправки детей из этих районов в другие регионы на учебные четверти.

«Например, мы не сможем вывезти всех детей Белгорода, но такой необходимости сейчас и нет, она была в первом квартале этого года. А вот в других муниципалитетах эта необходимость сейчас, конечно, есть», — пояснил губернатор.

Гладков дополнил, что готов лично обсудить этот вопрос с губернаторами других регионов.

Напомним, что на прошлой неделе областное правительство приняло решение по формату обучения детей с 1 сентября. Так, из 550 школ региона в дистанционном формате будут учиться 113, в очном и очно-дистанционном — оставшиеся 437 школ. Решение принималось на основе пожеланий родителей.

Родителей не будут пропускать на территории школ Белгорода с нового учебного года
Узнать подробнее
Читайте также:
Что белгородцам отвечают на вопросы о том, как их дети будут учиться с 1 сентября?ЧС и КТО не помеха? Как в Белгородской области будут работать спортшколыВ Белгороде стало лучше, но угроза есть: зачем формат обучения обсуждают с родителями
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Касается каждого#Белгород#Вячеслав Гладков#Очное обучение#Хорошие новости
Подпишитесь
Владимир Тебекин решил заключить контракт и отправиться из СИЗО на СВО
Сегодня, 17:14
Для белгородских детей из приграничья запустят школьные автобусы, оснащённые РЭБ
Сегодня, 18:10
Чистое море, коровы на дорогах и отсутствие ПДД: стоит ли отдыхать в Абхазии?
Сегодня, 14:47
«Машины несутся на красный свет»: ситуацию на белгородских дорогах обсудят с ВАИ
Сегодня, 08:27
BelPay: цифровой офис в вашем смартфоне
Сегодня, 13:11
От брони до подключения к сетям: как без труда построить дом в Белгородской области
Сегодня, 11:06