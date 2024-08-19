Гладков предложил отправлять юных белгородцев на учёбу в другие регионы

Во время еженедельного совещания 19 августа подняли вопрос обучения школьников на часто обстреливаемых приграничных территориях. Речь шла о юных жителях Шебекинского округа, Краснояружского и Борисовского районов и других. Глава региона поручил проработать вопрос отправки детей из этих районов в другие регионы на учебные четверти.