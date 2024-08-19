Детей из белгородского приграничья хотят вывезти в безопасные районы

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
К следующему заседанию правительства региональный министр образования Андрей Милёхин должен доложить о возможности вывоза детей из приграничья в безопасные регионы РФ в течение учебного года. Это касается населённых пунктов, которые находятся в зоне риска, например, Шебекино, Муром, Красная Яруга и т. д.
Мне кажется, что есть смысл отправлять детей по четвертям по согласованию с родителями с возможностью очного обучения на территории безопасных регионов РФ. Запрос на это есть. В первую очередь детей, которые живут вдоль границы.
Вячеслав Гладков
Что касается Белгорода, по словам губернатора, такой необходимости пока нет. Гладков также отметил, что будет выходить на связь с главами других регионов по организации работы.
У нас начинается учебный год. Лагеря освобождаются. Думаю, что эту работу мы сможем организовать.
Вячеслав Гладков