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Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Белгородских детей из приграничья могут вывезти в другие регионы на учёбу

Детей из белгородского приграничья хотят вывезти в безопасные районы

19 августа 2024, 06:27
Фото: Изображение Midjourney

Белгородских детей из приграничья могут вывезти в другие регионы на учёбу

Такое поручение дал глава региона Вячеслав Гладков. В первую очередь это касается детей, которые проживают в населённых пунктах, где стреляют каждый день.

К следующему заседанию правительства региональный министр образования Андрей Милёхин должен доложить о возможности вывоза детей из приграничья в безопасные регионы РФ в течение учебного года. Это касается населённых пунктов, которые находятся в зоне риска, например, Шебекино, Муром, Красная Яруга и т. д.

Мне кажется, что есть смысл отправлять детей по четвертям по согласованию с родителями с возможностью очного обучения на территории безопасных регионов РФ. Запрос на это есть. В первую очередь детей, которые живут вдоль границы.
Вячеслав Гладков

Что касается Белгорода, по словам губернатора, такой необходимости пока нет. Гладков также отметил, что будет выходить на связь с главами других регионов по организации работы.

У нас начинается учебный год. Лагеря освобождаются. Думаю, что эту работу мы сможем организовать.
Вячеслав Гладков
Что белгородцам отвечают на вопросы о том, как их дети будут учиться с 1 сентября?
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