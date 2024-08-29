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Published Сегодня, 13:09

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Updated Сегодня, 13:13

Белгородец, изнасиловавший и убивший девочку-подростка, притворялся невменяемым

Белгородец, изнасиловавший и убивший девочку-подростка, притворялся невменяемым

29 августа 2024, 13:09
Фото: 1MI
Преступление белгородец совершил ещё прошлым летом: он поймал проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку, изнасиловал её и задушил. Фигуранта почти сразу нашли и поместили под стражу, где он пытался сымитировать психическое расстройство, сообщили в следкоме.

Следствие выяснило, что 42-летний обвиняемый в нетрезвом состоянии 4 августа 2023 года гулял по посёлку Разумное Белгородского района, когда увидел проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку. Он напал на неё, совершил действия сексуального характера, изнасиловал и задушил, чтобы та не сообщила никому о произошедшем.

Тело погибшей белгородки обнаружили на следующий день. Примерно в то же время нашли и обвиняемого: его поместили под стражу, где он находится и на сегодняшний день.

Пока мужчина находился в СИЗО, он неоднократно симулировал приступы психического расстройства, чтобы избежать наказания за преступление. Однако врачи смогли доказать его вменяемость в момент совершения преступления. Это подтвердила психолого-психиатрическая экспертиза.

Расследование уголовного дела контролировали в центральном аппарате Следкома РФ. В ближайшее время материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ранее обвиняемый белгородец объяснял, что пошёл на преступление из-за нехватки женского внимания.

«Не хватало женского внимания»: обвиняемый в убийстве белгородец объяснил поступок
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