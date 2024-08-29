Белгородец, изнасиловавший и убивший девочку-подростка, притворялся невменяемым

Следствие выяснило, что 42-летний обвиняемый в нетрезвом состоянии 4 августа 2023 года гулял по посёлку Разумное Белгородского района, когда увидел проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку. Он напал на неё, совершил действия сексуального характера, изнасиловал и задушил, чтобы та не сообщила никому о произошедшем.