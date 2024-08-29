Белгородец, изнасиловавший и убивший девочку-подростка, притворялся невменяемым

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Следствие выяснило, что 42-летний обвиняемый в нетрезвом состоянии 4 августа 2023 года гулял по посёлку Разумное Белгородского района, когда увидел проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку. Он напал на неё, совершил действия сексуального характера, изнасиловал и задушил, чтобы та не сообщила никому о произошедшем.
Тело погибшей белгородки обнаружили на следующий день. Примерно в то же время нашли и обвиняемого: его поместили под стражу, где он находится и на сегодняшний день.
Пока мужчина находился в СИЗО, он неоднократно симулировал приступы психического расстройства, чтобы избежать наказания за преступление. Однако врачи смогли доказать его вменяемость в момент совершения преступления. Это подтвердила психолого-психиатрическая экспертиза.
Расследование уголовного дела контролировали в центральном аппарате Следкома РФ. В ближайшее время материалы дела направят в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что ранее обвиняемый белгородец объяснял, что пошёл на преступление из-за нехватки женского внимания.