Белгородца отправили в тюрьму на 21 год за пятилетнее насилие над маленькой дочерью

Белгородца осудили за изнасилования маленькой дочери

Мужчину обвинили в изнасиловании, истязании, совершении иных сексуальных действий и ненадлежащем воспитании своей дочери, которой не исполнилось 14 лет. Мужчину осудили на 21 год и взыскали с него 2 млн рублей в пользу потерпевшего ребёнка. Об этом сообщили в Алексеевском районном суде.

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