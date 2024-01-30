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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Белгородца осудили за изнасилования маленькой дочери

Белгородца отправили в тюрьму на 21 год за пятилетнее насилие над маленькой дочерью

30 января 2024, 11:04
Фото: 1MI

Белгородца осудили за изнасилования маленькой дочери

Мужчину обвинили в изнасиловании, истязании, совершении иных сексуальных действий и ненадлежащем воспитании своей дочери, которой не исполнилось 14 лет. Мужчину осудили на 21 год и взыскали с него 2 млн рублей в пользу потерпевшего ребёнка. Об этом сообщили в Алексеевском районном суде.
Сюжет
Суд

Житель Красненского района на протяжении пяти лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, которой не исполнилось 14 лет. В последние два года подсудимый вдобавок истязал девочку. Всё это время мужчина причинял ребёнку физические и психические страдания, из-за чего нанёс тяжкий вред здоровью дочери.

В суде отметили, что белгородец осознавал, что ненадлежащим образом выполняет обязанности по воспитанию и обращается с девочкой жестоко, но менять своё поведение не хотел.

Белгородца обвинили в шести эпизодах совершения иных действий сексуального характера, в шести эпизодах изнасилования, в истязании, а также в плохом исполнении родительских обязанностей, соединённых с жестоким обращением.

Суд назначил мужчине 21 год лишения свободы с ограничением на два года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. С подсудимого также взыскали 2 млн рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор вступил в законную силу.

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