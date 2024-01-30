Белгородца отправили в тюрьму на 21 год за пятилетнее насилие над маленькой дочерью

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Житель Красненского района на протяжении пяти лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, которой не исполнилось 14 лет. В последние два года подсудимый вдобавок истязал девочку. Всё это время мужчина причинял ребёнку физические и психические страдания, из-за чего нанёс тяжкий вред здоровью дочери.
В суде отметили, что белгородец осознавал, что ненадлежащим образом выполняет обязанности по воспитанию и обращается с девочкой жестоко, но менять своё поведение не хотел.
Белгородца обвинили в шести эпизодах совершения иных действий сексуального характера, в шести эпизодах изнасилования, в истязании, а также в плохом исполнении родительских обязанностей, соединённых с жестоким обращением.
Суд назначил мужчине 21 год лишения свободы с ограничением на два года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. С подсудимого также взыскали 2 млн рублей в пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор вступил в законную силу.