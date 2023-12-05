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Суд

Белгородец изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, но свою вину не признал

5 декабря 2023, 09:29
Фото: 1MI
Суд

Белгородца осудили за изнасилование подростка, хранение оружия и наркотиков

Мужчину осудили на 14 лет лишения свободы за совершённые преступления. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что, помимо изнасилования несовершеннолетней, житель Борисовки незаконно хранил у себя дома оружие и наркотики.

По данным Борисовского районного суда, 21 декабря 2022 года житель посёлка Борисовка в своём доме изнасиловал и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-подростка, которой не исполнилось 17 лет.

Позже о преступлении стало известно правоохранительным органам. В ходе осмотра в доме подозреваемого найдены два обреза охотничьих ружей, а также наркотические вещества синтетического происхождения.

В суде мужчина не признал свою вину и заявил, что не причастен ко всем этим преступлениям. Однако суд его вину доказал. Жителю Борисовки назначили наказание в виде лишения свободы на 14 лет. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, что в 2011 году житель Оренбургской области убил белгородца и попал в тюрьму. После его выхода на свободу сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в 2009 году этот же мужчина изнасиловал и убил 15-летнюю жительницу Подмосковья.

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#Белгородская область#Происшествия#Наркотики#Изнасилование#Борисовка#Борисовский район#Оружие#Подросток#Белгород#Александра Склярова
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