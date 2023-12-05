Белгородец изнасиловал несовершеннолетнюю девочку, но свою вину не признал

В суде мужчина не признал свою вину и заявил, что не причастен ко всем этим преступлениям. Однако суд его вину доказал. Жителю Борисовки назначили наказание в виде лишения свободы на 14 лет. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.