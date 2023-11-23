В СК не подтвердили информацию об изнасиловании 12-летней девочки 14-летним мальчиком

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
Modified Сегодня, 08:52
Updated Сегодня, 08:52
В белгородских Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Старом Осколе 14-летний школьник якобы изнасиловал 12-летнюю девочку.
Журналисты местного «9 Канала» обратились в региональный Следственный комитет. В ведомстве им ответили, что не знают об этом. Ни в полицию, ни в следком подобного заявления не поступало.
Правоохранители проводят проверку.
Напомним, что в Старом Осколе в конце октября 20-летний рэпер похитил бывшую 16-летнюю девушку и отвёз к себе домой. Там он её удерживал на протяжении двух суток: насиловал, избивал, вставлял в ноги ножницы и обрил её налысо. Спустя время мать пострадавшей рассказала подробности тех дней.