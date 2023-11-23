Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:50

Published Сегодня, 08:50

Modified Сегодня, 08:52

Updated Сегодня, 08:52

СК

В СК не подтвердили информацию об изнасиловании 12-летней девочки 14-летним мальчиком

23 ноября 2023, 08:50
Фото: 1MI
СК

СК и полиция не подтверждают информацию об изнасиловании ученицы в Старом Осколе

Местные Telegram-каналы распространили информацию о том, что 14-летний школьник якобы изнасиловал 12-летнюю девочку. Официального подтверждения этой информации не было. В СК и полиции сообщили «9 Каналу», что подобного заявления к ним не поступало.

В белгородских Telegram-каналах распространилась информация о том, что в Старом Осколе 14-летний школьник якобы изнасиловал 12-летнюю девочку.

Журналисты местного «9 Канала» обратились в региональный Следственный комитет. В ведомстве им ответили, что не знают об этом. Ни в полицию, ни в следком подобного заявления не поступало.

Правоохранители проводят проверку.

Напомним, что в Старом Осколе в конце октября 20-летний рэпер похитил бывшую 16-летнюю девушку и отвёз к себе домой. Там он её удерживал на протяжении двух суток: насиловал, избивал, вставлял в ноги ножницы и обрил её налысо. Спустя время мать пострадавшей рассказала подробности тех дней.

«Всё равно её заберу»: мать похищенной рэпером 16-летней белгородки — о дикой истории
Узнать подробнее
Читайте также:
Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятельРэпера из Старого Оскола обвиняют в похищении и изнасиловании 16-летней девушкиУбивший белгородца мужчина ранее изнасиловал и задушил девочку-подростка под Москвой
#Белгородская область#Старый Оскол#Школьники#Изнасилование#Новости Старого Оскола#Белгород#Слухи#Александра Склярова
Подпишитесь
Гладков объяснил наличие машин Land Cruiser в автопарке губернатора
Сегодня, 13:30
Платный или бесплатный? Мэрия приняла решение по стоимости входа на каток в Белгороде
Сегодня, 09:51
Надеялись на чудо, его не произошло: Гладков — об отказе банков дать кредиты области
Сегодня, 11:51
Гладков озвучил сумму ущерба, который нанесли Белгородской области обстрелы ВСУ
Сегодня, 11:55
Подарков меньше, а цена выше: о новогодних сладостях для белгородских детей
Сегодня, 10:09
Глава КАМАЗа Когогин лично передал танкистам в зону СВО купленную технику
Сегодня, 07:11