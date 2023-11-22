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Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Девушка

«Всё равно её заберу»: мать похищенной рэпером 16-летней белгородки — о дикой истории

22 ноября 2023, 08:09
Фото: Midjourney
Девушка

Мать похищенной 16-летней белгородки рассказала о заточении её дочери

В конце октября 20-летний рэпер из Белгородской области похитил, привязал к батарее, побрил налысо и изнасиловал бывшую девушку. Журналист старооскольского «9 Канала» встретился с матерью потерпевшей девушки и узнал подробности тех дней.

Журналистам женщина рассказала, что в день исчезновения дочь отпросилась погулять, но домой так и не вернулась и на звонки не отвечала. Тогда мать девушки решила связаться с её подругой. Та ответила, что с ней всё хорошо и она скоро будет дома. Однако на следующий день подросток к семье не вернулась.

Оказалось, что в день исчезновения рэпер назначил бывшей девушке встречу и отвёл в лес, где начал душить и угрожать убийством. Девушка была вынуждена поехать в квартиру к своему бывшему парню, где он удерживал её двое суток.

Спасло жертву то, что на второй день рэпер ушёл на работу и оставил её подруге номер домашнего телефона, чтобы та вечером смогла занести женские вещи. Старую одежду пострадавшей оскольчанки он сжёг.

Когда подруга позвонила по номеру и поговорила с пострадавшей, она сразу сообщила обо всём её матери, и та отправилась в полицию. Самым страшным для женщины оказалось увидеть, в каком состоянии находилась её дочь.

Говорю: подойди к окну, я посмотрю, что с тобой. Когда я увидела, что она лысая, у меня не было слов. Синяки по всему телу, уши все синие, следы от ножниц на ногах и признаки сексуального насилия.
рассказывает женщина

Эти дни, делится белгородка, разделили жизнь девочки на до и после.

Известно, что несовершеннолетняя оскольчанка познакомилась с рэпером прошлым летом. Парень и девушка встречались несколько месяцев и часто ссорились, поэтому отношения в итоге разорвали. Мать решение дочери оценила.

Когда я в первый раз с ним познакомилась, меня он как-то отталкивал. Он мне говорил, что заберёт её к себе, что она от него забеременеет.
поделилась женщина

В настоящий момент насильник находится под стражей, идёт следствие.

Похитившему и насиловавшему девочку 16 лет рэперу из Старого Оскола помогал приятель
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#Белгородская область#Старый Оскол#Изнасилование#Подросток#Новости Старого Оскола#Белгород#Рэпер#Подробности#Александра Склярова
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