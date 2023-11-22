«Всё равно её заберу»: мать похищенной рэпером 16-летней белгородки — о дикой истории

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Журналистам женщина рассказала, что в день исчезновения дочь отпросилась погулять, но домой так и не вернулась и на звонки не отвечала. Тогда мать девушки решила связаться с её подругой. Та ответила, что с ней всё хорошо и она скоро будет дома. Однако на следующий день подросток к семье не вернулась.
Оказалось, что в день исчезновения рэпер назначил бывшей девушке встречу и отвёл в лес, где начал душить и угрожать убийством. Девушка была вынуждена поехать в квартиру к своему бывшему парню, где он удерживал её двое суток.
Спасло жертву то, что на второй день рэпер ушёл на работу и оставил её подруге номер домашнего телефона, чтобы та вечером смогла занести женские вещи. Старую одежду пострадавшей оскольчанки он сжёг.
Когда подруга позвонила по номеру и поговорила с пострадавшей, она сразу сообщила обо всём её матери, и та отправилась в полицию. Самым страшным для женщины оказалось увидеть, в каком состоянии находилась её дочь.
Говорю: подойди к окну, я посмотрю, что с тобой. Когда я увидела, что она лысая, у меня не было слов. Синяки по всему телу, уши все синие, следы от ножниц на ногах и признаки сексуального насилия.
рассказывает женщина
Эти дни, делится белгородка, разделили жизнь девочки на до и после.
Известно, что несовершеннолетняя оскольчанка познакомилась с рэпером прошлым летом. Парень и девушка встречались несколько месяцев и часто ссорились, поэтому отношения в итоге разорвали. Мать решение дочери оценила.
Когда я в первый раз с ним познакомилась, меня он как-то отталкивал. Он мне говорил, что заберёт её к себе, что она от него забеременеет.
поделилась женщина
В настоящий момент насильник находится под стражей, идёт следствие.