«Всё равно её заберу»: мать похищенной рэпером 16-летней белгородки — о дикой истории

Журналистам женщина рассказала, что в день исчезновения дочь отпросилась погулять, но домой так и не вернулась и на звонки не отвечала. Тогда мать девушки решила связаться с её подругой. Та ответила, что с ней всё хорошо и она скоро будет дома. Однако на следующий день подросток к семье не вернулась.