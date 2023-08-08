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«Не хватало женского внимания»: обвиняемый в убийстве белгородец объяснил поступок

8 августа 2023, 12:48
Фото: кадр из видео белгородского СК

Обвиняемый в убийстве школьницы белгородец объяснил произошедшее

Мужчину обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы. По его словам, всё произошло, когда он был пьян. Видео допроса опубликовал белгородский следком.

Следственный комитет по Белгородской области опубликовал видео с моментом признания мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы. Житель региона признал вину в полном объёме.

Произошедшее он объяснил следующим образом.

«Не хватало женского внимания. В состоянии алкогольного опьянения решил воспользоваться», — так обвиняемый прокомментировал свой поступок.

Об исчезновении школьницы в Разумном стало известно 5 августа. Сообщалось, что она ушла гулять днём ранее, но так и не вернулась. Девочку-подростка искали волонтёры, полиция.

О её гибели стало известно 6 августа. СК сообщил, что 42-летний обвиняемый напал на 15-летнюю школьницу, когда она проходила мимо кладбища. Он изнасиловал девочку, а после задушил, так как боялся огласки произошедшего.

СК просит заключить обвиняемого под стражу. Соответствующее ходатайство направлено в суд.

Видео: СК по Белгородской области
СК предъявил мужчине под Белгородом обвинение в изнасиловании и убийстве школьницы
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