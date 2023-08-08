«Не хватало женского внимания»: обвиняемый в убийстве белгородец объяснил поступок

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Следственный комитет по Белгородской области опубликовал видео с моментом признания мужчины, обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы. Житель региона признал вину в полном объёме.
Произошедшее он объяснил следующим образом.
«Не хватало женского внимания. В состоянии алкогольного опьянения решил воспользоваться», — так обвиняемый прокомментировал свой поступок.
Об исчезновении школьницы в Разумном стало известно 5 августа. Сообщалось, что она ушла гулять днём ранее, но так и не вернулась. Девочку-подростка искали волонтёры, полиция.
О её гибели стало известно 6 августа. СК сообщил, что 42-летний обвиняемый напал на 15-летнюю школьницу, когда она проходила мимо кладбища. Он изнасиловал девочку, а после задушил, так как боялся огласки произошедшего.
СК просит заключить обвиняемого под стражу. Соответствующее ходатайство направлено в суд.