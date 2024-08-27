Москвича подозревают в том, что он заложил бомбу в Белгородской области

С поличным его задержали сотрудники регионального УФСБ. На мужчину возбудили уголовные дела по статье 275 «Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации» и части 2 статьи 205.5 «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» УК РФ.