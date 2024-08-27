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Белгородские силовики сообщили о задержании москвича при подготовке диверсии

Москвича подозревают в том, что он заложил бомбу в Белгородской области

27 августа 2024, 14:24
Фото: 1MI

Белгородские силовики сообщили о задержании москвича при подготовке диверсии

УФСБ по Белгородской области с поличным задержало уроженца Московской области. Сообщается, что он по заказу спецслужб Украины заложил бомбу под объект транспортной инфраструктуры.

Силовики УФСБ России по Белгородской области задержали гражданина России, который пытался совершить диверсию. Задержанный родом из Московской области.

Как пояснили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области, мужчина через мессенджер Telegram переписывался с сотрудником Службы безопасности Украины, который представился как член украинской военной группировки, которая в России признана террористической организацией.

По заданию собеседника москвич купил и заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство на территории Белгородской области.

С поличным его задержали сотрудники регионального УФСБ. На мужчину возбудили уголовные дела по статье 275 «Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации» и части 2 статьи 205.5 «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» УК РФ.

Теперь москвичу грозит пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.

Напомним, что 21 августа Telegram-канал Baza сообщал, что на железнодорожных путях в Белгородской области обнаружили три взрывных устройства. Движение поездов пришлось остановить из-за работы спецслужб.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Москва#Уголовное дело#Полиция#Взрывное устройство#Белгород#Террористическая организация#Диверсия
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