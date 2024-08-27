Москвича подозревают в том, что он заложил бомбу в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
Силовики УФСБ России по Белгородской области задержали гражданина России, который пытался совершить диверсию. Задержанный родом из Московской области.
Как пояснили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области, мужчина через мессенджер Telegram переписывался с сотрудником Службы безопасности Украины, который представился как член украинской военной группировки, которая в России признана террористической организацией.
По заданию собеседника москвич купил и заложил под объект транспортной инфраструктуры взрывное устройство на территории Белгородской области.
С поличным его задержали сотрудники регионального УФСБ. На мужчину возбудили уголовные дела по статье 275 «Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации» и части 2 статьи 205.5 «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» УК РФ.
Теперь москвичу грозит пожизненное лишение свободы. Расследование продолжается.