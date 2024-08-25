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Published Сегодня, 21:39

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Updated Сегодня, 21:41

Павел Дуров

Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Что известно на данный момент?

24 августа 2024, 21:39
Фото: Telegram-канал Du Rove's Channel
Павел Дуров

Павла Дурова задержали во Франции

Российские СМИ со ссылкой на французские сообщили вечером 24 августа о том, что задержан Павел Дуров. Ему могут предъявить обвинения в терроризме, наркотрафике и отмывании денег. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Поздно вечером 24 августа появилась информация о задержании Павла Дурова — основателя Telegram. «Коммерсант» со ссылкой на телеканал LCI пишет, что произошло это в аэропорту Ле Бурже. Дурова сопровождали телохранитель и некая женщина. Во Францию основатель Telegram прилетел из Азербайджана.

Дурова задержали, когда он выходил из частного самолёта. Уточняется, что распоряжение о задержании действовало только на французской территории.

Основателя Telegram задержали в рамках предварительного расследования. Дурову могут предъявить обвинения в терроризме, наркотрафике и отмывании денег.

РБК со ссылкой на LCI уточняет, что жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества в том числе из-за недостаточной модерации контента в Telegram, а также отказа от сотрудничества с правоохранителями.

ТАСС со ссылкой на TF1 пишет, что Дурова уже поместили под стражу. Его должны доставить в суд. Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

СМИ также пишут, что Павел Дуров получил французское гражданство в 2021 году. При этом известно, что он значился в списке разыскиваемых в стране лиц, заявляет РИА «Новости».

Тем временем криптовалюта Toncoin, которая используется Telegram, на момент подготовки материала упала в цене более чем на 10%. А в самом мессенджере запустили хештег #FREEDUROV.

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#Общество#Задержание#Telegram#Франция#Павел дуров
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