Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции. Что известно на данный момент?

РБК со ссылкой на LCI уточняет, что жандармерия считает Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, преступлений против детей и мошенничества в том числе из-за недостаточной модерации контента в Telegram, а также отказа от сотрудничества с правоохранителями.