Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Какие важные темы они обсудили?

В интервью Павел Дуров рассказал Такеру Карлсону, что родился в СССР, но в возрасте четырёх лет он вместе с семьёй переехал на постоянное место жительство в Италию. Однако надолго они там не остановились и вернулись в Россию после распада СССР, где Дуров в 2006 году создал социальную сеть «ВКонтакте». Через семь лет россиянин решил продать своё детище и уехать из России.