Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Какие важные темы они обсудили?

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В интервью Павел Дуров рассказал Такеру Карлсону, что родился в СССР, но в возрасте четырёх лет он вместе с семьёй переехал на постоянное место жительство в Италию. Однако надолго они там не остановились и вернулись в Россию после распада СССР, где Дуров в 2006 году создал социальную сеть «ВКонтакте». Через семь лет россиянин решил продать своё детище и уехать из России.
В конце 2013 года мне пришлось принять трудное решение, потому что мне предложили выбор между двумя неоптимальными вариантами. Я должен был либо выполнять то, что мне говорит федеральное правительство, либо продать соцсеть и уехать из страны. Я выбрал последнее. Это было очень болезненно, потому что, очевидно, эта компания была моим детищем. Но в то же время я понимал, что предпочёл бы быть свободным.
Павел Дуров
Журналист пояснил, что Дуров продал свою социальную сеть из-за приверженности к свободе слова.
Теперь вы должны сравнить то, что сделал Павел Дуров, с действиями Марка Цукерберга или Парага Агравала, которые сотрудничали с правительством, чтобы подвергать людей цензуре. Поэтому мы верим Павлу, когда он говорит, что Telegram станет бастионом свободы слова, и решили запустить собственный Telegram-канал.
Такер Карлсон
О создании новой социальной сети Дуров задумался ещё в России. По его словам, он хотел создать такую соцсеть, которая обеспечила бы пользователей безопасной связью. Основные принципы шифрования Telegram создал его брат — Николай Дуров.
В настоящий момент головной офис Telegram находится в Дубае, хотя изначально команда рассматривала в качестве его размещения Лондон, Сан-Франциско, Сингапур и Берлин. Разместить там базу соцсети не вышло из-за бюрократии.
В США мы привлекли достаточно много внимания со стороны служб безопасности и ФБР. Это происходило во всех штатах, куда бы мы ни приезжали. Например, они пытались тайно нанять моего инженера, чтобы он использовал определённые инструменты с открытым исходным кодом, который он затем интегрировал бы в код Telegram. В моём понимании это послужило бы лазейкой.
Павел Дуров
Дубай же, по словам мужчины, находится в нейтральной стране, которая хочет со всеми быть в хороших отношениях. Дуров отметил, что нейтральной платформой со свободой слова Telegram остаётся именно в Дубае, где не навязывают свои правила.
В настоящее время у социальной сети 900 млн пользователей, хотя компания не тратит деньги на продвижение и рекламу.
Россиянин отметил, что не покупает себе ни дом, ни яхты, ни самолёты. По его словам, эти вещи будут отвлекать его от развития Telegram.
Для меня [Telegram — прим. ред.] никогда не был про деньги. На моём банковском счёте или в биткоинах на протяжении 10 лет лежит несколько сотен миллионов долларов, но я ничего с ними не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолётов, ни яхт. Не думаю, что такой образ жизни мне подходит: эти вещи привязали бы меня к определённому месту, и я бы тратил силы на то, чтобы сделать их красивыми и приятными для меня, но мне нравится сосредотачиваться именно на работе с Telegram.
Павел Дуров
Основатель Telegram положительно высказался по поводу покупки Илоном Маском соцсети Twitter. По его словам, с приходом Маска соцсеть стала «бОльшим сторонником свободы слова».
С Марком Цукербергом, создателем Meta Platforms*, Дуров встретился около 15 лет назад — примерно в 2009 году. Тогда Цукерберг спросил у него, планирует ли он проводить международное расширение, а Дуров — будет ли Facebook [относится к запрещённой в России Meta Platforms, — прим. ред.] наращивать долю в России.
Я тогда ему ответил — нет, он тоже. Но примерно спустя две или три недели мы оба сделали то, о чём друг друга спросили.
Павел Дуров
* признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.
Напомним, что в феврале этого года на вопросы журналиста Такера Карлсона ответил и президент России Владимир Путин. Тогда глава государства рассказал про СВО, про членство в НАТО, войну с Польшей или Латвией, Китай и о том, кто мог взорвать «Северный поток».