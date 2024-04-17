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Published Сегодня, 09:36

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Updated Сегодня, 09:38

Павел Дуров

Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Какие важные темы они обсудили?

17 апреля 2024, 09:36
Фото: личная страница Дурова в соцсети «ВКонтакте»
Павел Дуров
В ночь на 17 апреля в интернете опубликовали видеоинтервью журналиста Такера Карлсона с основателем Telegram Павлом Дуровым. Россиянин рассказал о своей жизни, создании соцсети и о встречах с Илоном Маском и Марком Цукербергом. Главное из их беседы — в материале Бел.Ру.

Почему Павел Дуров продал «ВКонтакте»?

В интервью Павел Дуров рассказал Такеру Карлсону, что родился в СССР, но в возрасте четырёх лет он вместе с семьёй переехал на постоянное место жительство в Италию. Однако надолго они там не остановились и вернулись в Россию после распада СССР, где Дуров в 2006 году создал социальную сеть «ВКонтакте». Через семь лет россиянин решил продать своё детище и уехать из России.

В конце 2013 года мне пришлось принять трудное решение, потому что мне предложили выбор между двумя неоптимальными вариантами. Я должен был либо выполнять то, что мне говорит федеральное правительство, либо продать соцсеть и уехать из страны. Я выбрал последнее. Это было очень болезненно, потому что, очевидно, эта компания была моим детищем. Но в то же время я понимал, что предпочёл бы быть свободным.
Павел Дуров

Журналист пояснил, что Дуров продал свою социальную сеть из-за приверженности к свободе слова.

Теперь вы должны сравнить то, что сделал Павел Дуров, с действиями Марка Цукерберга или Парага Агравала, которые сотрудничали с правительством, чтобы подвергать людей цензуре. Поэтому мы верим Павлу, когда он говорит, что Telegram станет бастионом свободы слова, и решили запустить собственный Telegram-канал.
Такер Карлсон

О создании и работе Telegram

О создании новой социальной сети Дуров задумался ещё в России. По его словам, он хотел создать такую соцсеть, которая обеспечила бы пользователей безопасной связью. Основные принципы шифрования Telegram создал его брат — Николай Дуров.

В настоящий момент головной офис Telegram находится в Дубае, хотя изначально команда рассматривала в качестве его размещения Лондон, Сан-Франциско, Сингапур и Берлин. Разместить там базу соцсети не вышло из-за бюрократии.

В США мы привлекли достаточно много внимания со стороны служб безопасности и ФБР. Это происходило во всех штатах, куда бы мы ни приезжали. Например, они пытались тайно нанять моего инженера, чтобы он использовал определённые инструменты с открытым исходным кодом, который он затем интегрировал бы в код Telegram. В моём понимании это послужило бы лазейкой.
Павел Дуров

Дубай же, по словам мужчины, находится в нейтральной стране, которая хочет со всеми быть в хороших отношениях. Дуров отметил, что нейтральной платформой со свободой слова Telegram остаётся именно в Дубае, где не навязывают свои правила.

В настоящее время у социальной сети 900 млн пользователей, хотя компания не тратит деньги на продвижение и рекламу.

Что насчёт недвижимости Дурова?

Россиянин отметил, что не покупает себе ни дом, ни яхты, ни самолёты. По его словам, эти вещи будут отвлекать его от развития Telegram.

Для меня [Telegram — прим. ред.] никогда не был про деньги. На моём банковском счёте или в биткоинах на протяжении 10 лет лежит несколько сотен миллионов долларов, но я ничего с ними не делаю. У меня нет ни недвижимости, ни самолётов, ни яхт. Не думаю, что такой образ жизни мне подходит: эти вещи привязали бы меня к определённому месту, и я бы тратил силы на то, чтобы сделать их красивыми и приятными для меня, но мне нравится сосредотачиваться именно на работе с Telegram.
Павел Дуров

Что Дуров говорит об Илоне Маске и Марке Цукерберге?

Основатель Telegram положительно высказался по поводу покупки Илоном Маском соцсети Twitter. По его словам, с приходом Маска соцсеть стала «бОльшим сторонником свободы слова».

С Марком Цукербергом, создателем Meta Platforms*, Дуров встретился около 15 лет назад — примерно в 2009 году. Тогда Цукерберг спросил у него, планирует ли он проводить международное расширение, а Дуров — будет ли Facebook [относится к запрещённой в России Meta Platforms, — прим. ред.] наращивать долю в России.

Я тогда ему ответил — нет, он тоже. Но примерно спустя две или три недели мы оба сделали то, о чём друг друга спросили.
Павел Дуров

* признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

Напомним, что в феврале этого года на вопросы журналиста Такера Карлсона ответил и президент России Владимир Путин. Тогда глава государства рассказал про СВО, про членство в НАТО, войну с Польшей или Латвией, Китай и о том, кто мог взорвать «Северный поток».

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#Александра Склярова#Общество#Telegram#Дуров#Основатель#Павел дуров#Такер Карлсон
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