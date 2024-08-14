Список Telegram-каналов «10 тысяч +»: что может измениться для пабликов?

Журналистка Бел.Ру поговорила с владельцами и админами белгородских Telegram-каналов о новых мерах контроля и о том, к чему это может привести. Все те, с кем мы поговорили, считают, что такой закон не повлияет на ситуацию в целом, а те, кто хотел оставаться анонимным, им и останутся.