Список Telegram-каналов «10 тысяч +»: что может измениться для пабликов?

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
8 августа Владимир Путин подписал законопроект поправок к ФЗ «О связи», который регулирует отношения между Роскомнадзором и владельцами пабликов в соцсестях и Telegram-каналов. Согласно документу, если в паблике больше 10 тысяч подписчиков, то владельцы таких ресурсов будут обязаны подавать данные о себе в РКН.
Как говорят эксперты, такое решение поможет контролировать распространяемую информацию. Ведь некоторые Telegram-каналы имеют среди людей такое же влияние, как и СМИ. Только в первом случае за распространяемый материал юридически никто ответственность не несёт, а действия изданий и их публикации регулирует закон «О средствах массовой информации».
К примеру, согласно статье 59 этого закона, СМИ может понести уголовную, административную или дисциплинарную ответственность за «злоупотребление свободой массовой информации». Это может быть распространение материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, пропаганда насилия и жестокости и многое другое.
Если паблика нет в перечне зарегистрированных, то законом будут установлены запреты. Такие как: размещение рекламы, ссылки и репосты с этого ресурса на другой, а также запрет на распространение информации о финансировании канала и владельцев.
Другие не анонимные ресурсы не могут пересылать сообщения с незарегистрированных каналов. Запрещено будет и распространять номера карт, ссылки на пожертвования и другие возможности поддержать финансово анонимные каналы с аудиторией больше 10 тысяч пользователей.
Коснётся это не только Telegram, но и других мессенджеров, а также YouTube-каналов.
Журналистка Бел.Ру поговорила с владельцами и админами белгородских Telegram-каналов о новых мерах контроля и о том, к чему это может привести. Все те, с кем мы поговорили, считают, что такой закон не повлияет на ситуацию в целом, а те, кто хотел оставаться анонимным, им и останутся.
Создатель Telegram-канала «ШО Шебекино» Александр Наливайченко рассказал, что те, кто хочет быть анонимным, будет продолжать зарабатывать на рекламе «условных „кизлярских ножей“», а кто был изначально публичен, продолжит работать как обычно после подачи документов в РКН. Свой паблик шебекинец регистрировать планирует после изучения закона.
«Да, вероятно, с перекрёстной рекламой „теневого“ и „светлого“ сегмента Telegram станет сложнее, но мне не кажется это критичным», — отмечает Александр.
Владелец «Блэтгорода» Даниил Ливсон рассказал, что будет регистрировать Telegram-канал в установленные законом сроки.
«Напрямую никак не влияет особо, потому что у нас [прим. ред. в Белгородской области] и так не какие-то анонимные медиа, которые как-то нарушают российское законодательство. Но думаю, что многих админов это коснётся, что, конечно, даст нам от них меньше каких-то эксклюзивов и повлияет на контент», — считает владелец паблика.
У основателя Telegram-канала «Белгород №1» Владимира Корнева часть мнения совпадает с предыдущими спикерами, но он считает, что такие каналы могут потерять приличную часть доходов из-за принципиальности рекламодателей.
«Мне кажется, основная проблема будет в том же, что является проблемой и при маркировке [прим. ред. рекламы] — есть пул клиентов, которые без маркировки не размещаются. Не будут они размещаться и при отсутствии канала в перечне РКН», — рассказал Владимир.
Как объясняет владелец канала, регистрировать его он будет, когда это потребуется, ведь «все знают, кто стоит за моими каналами».
Мы также обсудили эту тему с администратором паблика «Шёпот Шебекино». Александр предполагает, что в ближайшие годы в мессенджере ничего глобально не поменяется, а анонимные каналы так и продолжат работать «в тени от всех надзорных органов».
«А вот работа и без того честных админов может усложниться дополнительными проверками. И абсолютно точно снизится доход. Регистрироваться в РКН пойдут точно не все. Админы львиной доли каналов а-ля „Кулинария“, „Гороскопы“, „Вайлдберриз“ и прочих инфопомоек, которые приносили неплохой доход, вряд ли будут регистрироваться в РКН», — объясняет медийщик.
Чётких планов по регистрации его канала пока нет. В «Шёпоте» будут следить за действиями властей и будут принимать решение «исходя из оперативной обстановки».