«Чёрный» четверг: есть ли шанс, что власти РФ откажутся от планов по YouTube?

«Пока всё идёт по нарастающей, используется ещё больше блокировок, но в итоге, возможно, им придётся дать задний ход, потому что сейчас мы идём прямым ходом к очень смешной ситуации: ТСПУ не умеет фильтровать такую угрозу, как GoodbуеDPI и тому подобные приложения. Это вообще далеко идущие последствия, о которых никто не думает. Они своими руками создают технические возможности для того, чтобы в России атаковали российские ресурсы. И другая сторона рано или поздно этим воспользуется. Это преступно, на мой взгляд», — заявил в интервью для НИ Эльдар Муртазин.