«Чёрный» четверг: есть ли шанс, что власти РФ откажутся от планов по YouTube?

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Аудитория YouTube за последнюю неделю не только не уменьшилась, но даже увеличилась, утверждает Эльдар Муртазин. Попытки ограничить доступ к видеоплатформе привели к тому, что число пользователей, использующих специальные программы для обхода блокировок, стало расти. Ежедневно от 1 до 1,5 миллиона человек устанавливают такие программы. Это значит, что за неделю количество таких пользователей составляет около 10 миллионов человек на различных устройствах. Это минимальная цифра за неделю. Она гораздо выше, чем во время попыток заблокировать Telegram.
Власти применяют специальные средства для замедления работы YouTube. Это так называемые ТПСУ — технические средства противодействия угрозам на сетях. Существуют «чёрные коробочки», которые блокируют доступ по определённым адресам и анализируют передаваемые пакеты данных. В разных регионах России и у разных интернет-провайдеров применяются различные методы. Экспериментируют, чтобы выяснить, что работает лучше.
Ситуация с блокировкой ресурсов, подобная случившейся с Telegram, уже имеет место. Система периодически ломается, и её приходится быстро чинить.
Зачем происходят блокировки — загадка, отмечает эксперт. Возможно, они проводятся с целью перевести пользователей на российские платформы, например Rutube и «ВКонтакте». Однако уже сейчас видно, что такое перераспределение не происходит. Власти усиливают давление, но желаемого результата не достигают из-за непонимания сути работы YouTube.
YouTube является самой популярной социальной платформой в России. Ежедневно её посещают около 55-56 миллионов человек, а ежемесячно — более 96 миллионов. Ни одна российская соцсеть не может сравниться с ней по объёму пользователей. Люди проводят на YouTube больше всего времени, и это действительно крупная платформа. YouTube популярен у всех возрастных групп, от детей до пожилых людей. Поэтому утверждать, что YouTube в России не важен, неверно.
Переход на российские платформы влечёт за собой проблемы, такие как отсутствие большой аудитории и возможности монетизации. YouTube, например, предоставляет возможности для заработка.
Можно ли предположить, что власти могут уступить по ситуации с YouTube?
«Пока всё идёт по нарастающей, используется ещё больше блокировок, но в итоге, возможно, им придётся дать задний ход, потому что сейчас мы идём прямым ходом к очень смешной ситуации: ТСПУ не умеет фильтровать такую угрозу, как GoodbуеDPI и тому подобные приложения. Это вообще далеко идущие последствия, о которых никто не думает. Они своими руками создают технические возможности для того, чтобы в России атаковали российские ресурсы. И другая сторона рано или поздно этим воспользуется. Это преступно, на мой взгляд», — заявил в интервью для НИ Эльдар Муртазин.