В Старом Осколе обнаружили труп мужчины: подозреваемый в убийстве уже задержан

По данным следствия, в ночь с 15 на 16 августа подозреваемый вместе со своим знакомым распивали алкогольные напитки в одной из квартир. В ходе ссоры подозреваемый нанёс своему знакомому несколько ножевых ранений в шею и туловище, а также причинил ему другие телесные повреждения. После этого он попытался скрыть следы преступления и вынес тело на улицу.