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В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины

В Старом Осколе обнаружили труп мужчины: подозреваемый в убийстве уже задержан

21 августа 2024, 10:53
Фото: 1MI

В Белгородской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины

Происшествие случилось в одном из микрорайонов Старого Оскола. Предположительно, 49-летний мужчина стал жертвой разборки во время распития алкогольных напитков. Подозреваемый уже задержан, сообщили в региональных УМВД и СК.

21 августа в УМВД России «Старооскольское» поступило сообщение о происшествии в микрорайоне Восточный. Там было обнаружено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Им оказался 37-летний мужчина, ранее судимый, в том числе за тяжкие преступления.

По данным следствия, в ночь с 15 на 16 августа подозреваемый вместе со своим знакомым распивали алкогольные напитки в одной из квартир. В ходе ссоры подозреваемый нанёс своему знакомому несколько ножевых ранений в шею и туловище, а также причинил ему другие телесные повреждения. После этого он попытался скрыть следы преступления и вынес тело на улицу.

В отношении подозреваемого будут предъявлены обвинения по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают необходимые доказательства. По делу также назначены судебные экспертизы.

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