В Старом Осколе обнаружили труп мужчины: подозреваемый в убийстве уже задержан

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
21 августа в УМВД России «Старооскольское» поступило сообщение о происшествии в микрорайоне Восточный. Там было обнаружено тело 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Подозреваемого в совершении преступления уже задержали. Им оказался 37-летний мужчина, ранее судимый, в том числе за тяжкие преступления.
По данным следствия, в ночь с 15 на 16 августа подозреваемый вместе со своим знакомым распивали алкогольные напитки в одной из квартир. В ходе ссоры подозреваемый нанёс своему знакомому несколько ножевых ранений в шею и туловище, а также причинил ему другие телесные повреждения. После этого он попытался скрыть следы преступления и вынес тело на улицу.
В отношении подозреваемого будут предъявлены обвинения по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и собирают необходимые доказательства. По делу также назначены судебные экспертизы.