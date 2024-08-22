Задержанного на митинге в Тбилиси белгородца отпустили

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Россиянина Андрея Раутберга освободили из-под стражи, сообщил блогер Николай Левщиц в своём Telegram-канале.
Раутберга задержали 10 мая по делу о нападении на полицейского и порче имущества во время акции против принятия грузинского закона об иноагентах. У него дома провели обыск, изъяли технику и одежду.
По словам Левшица, Андрею грозило от семи до 11 лет лишения свободы, но дело переквалифицировали из-за небольшого ущерба, поэтому белгородец отделался штрафом.