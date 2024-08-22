bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Грузии освободили 21-летнего белгородца Андрея Раутберга

Задержанного на митинге в Тбилиси белгородца отпустили

22 августа 2024, 11:12
Фото: 1MI
В Грузии освободили 21-летнего белгородца Андрея Раутберга
21-летнего россиянина Андрея Раутберга, которого арестовали в мае после митинга против принятия закона об иноагентах в Грузии, выпустили из-под стражи. Раутберга обвиняли в нападении на полицейского и порче имущества, ему грозил серьёзный срок, но дело переквалифицировали.
Сюжет
Штраф

Россиянина Андрея Раутберга освободили из-под стражи, сообщил блогер Николай Левщиц в своём Telegram-канале.

Раутберга задержали 10 мая по делу о нападении на полицейского и порче имущества во время акции против принятия грузинского закона об иноагентах. У него дома провели обыск, изъяли технику и одежду.

По словам Левшица, Андрею грозило от семи до 11 лет лишения свободы, но дело переквалифицировали из-за небольшого ущерба, поэтому белгородец отделался штрафом.

Белгородца задержали в Грузии после участия в протестах против закона об иноагентах
Узнать подробнее
Читайте также:
Задержанный Тимур Иванов проверял строительство военного госпиталя в БелгородеСиловики в Белгороде дважды перехватили студента, пытавшего прорваться на УкраинуФСБ задержала готовившего теракт в приграничье россиянина
#Валерия Колесникова#Штраф#Полиция#Арест#Блогер#Грузия#Белгород#Протесты#Закон об иноагентах#Тбилиси
Подпишитесь
Обстановка сложная: Гладков доложил Путину, что происходит в Белгородской области
Сегодня, 11:58
Произошёл взрыв: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом
Сегодня, 10:26
МЧС усилило наблюдение за радиационной обстановкой в Белгородской области
Сегодня, 12:31
Выпускники каких школ Белгорода поступили в лучшие вузы? В топ-300 попали два лицея
Сегодня, 13:11
Белгородэнерго предупреждает об участившихся случаях мошенничества
Сегодня, 11:53
Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде
Вчера, 14:23