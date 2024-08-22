Задержанного на митинге в Тбилиси белгородца отпустили

21-летнего россиянина Андрея Раутберга, которого арестовали в мае после митинга против принятия закона об иноагентах в Грузии, выпустили из-под стражи. Раутберга обвиняли в нападении на полицейского и порче имущества, ему грозил серьёзный срок, но дело переквалифицировали.

Сюжет Штраф