Задержанный Тимур Иванов проверял строительство военного госпиталя в Белгороде

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Летом 2023 года теперь уже задержанный по подозрению в получении взятки замминистра обороны РФ Тимур Иванов проверял ход работ по строительству военных госпиталей сразу в нескольких приграничных регионах. В конце августа он проинспектировал объекты в Белгороде, Курске и Брянске. Подобные госпитали также строятся в Дагестане, Рязани и Севастополе.
В Сети появилась информация, что теперь строительство в Белгородской области якобы заморожено. Однако официального подтверждения не было.
О строительстве военного госпиталя в Белгородской области стало известно в декабре 2022 года. Сообщалось, что работы за счёт федерального бюджета проведут по программе модернизации военного здравоохранения. Медучреждение должно быть рассчитано на 150 мест.
Напомним, что о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, ответственного за строительство и ремонт военных объектов, стало известно вечером 23 апреля, а наутро 24 апреля сообщили о его заключении под стражу. В СИЗО также отправили его предполагаемого подельника Сергея Бородина.
По версии следствия, замминистра обороны вместе с подельником создали организованную группу для получения взяток и оказывали услуги имущественного характера компаниям, желающим получить подряды от Минобороны.