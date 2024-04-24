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Задержанный Тимур Иванов проверял строительство военного госпиталя в Белгороде

Задержанный Тимур Иванов проверял строительство военного госпиталя в Белгороде

24 апреля 2024, 15:16
Фото: Изображение Midjourney
Замминистра обороны Тимур Иванов, отвечающий за строительство и ремонт военных объектов, проверял ход возведения военного госпиталя в Белгороде летом 2023 года. Что станет с работами после задержания чиновника, пока не ясно.

Летом 2023 года теперь уже задержанный по подозрению в получении взятки замминистра обороны РФ Тимур Иванов проверял ход работ по строительству военных госпиталей сразу в нескольких приграничных регионах. В конце августа он проинспектировал объекты в Белгороде, Курске и Брянске. Подобные госпитали также строятся в Дагестане, Рязани и Севастополе.

В Сети появилась информация, что теперь строительство в Белгородской области якобы заморожено. Однако официального подтверждения не было.

О строительстве военного госпиталя в Белгородской области стало известно в декабре 2022 года. Сообщалось, что работы за счёт федерального бюджета проведут по программе модернизации военного здравоохранения. Медучреждение должно быть рассчитано на 150 мест.

Напомним, что о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, ответственного за строительство и ремонт военных объектов, стало известно вечером 23 апреля, а наутро 24 апреля сообщили о его заключении под стражу. В СИЗО также отправили его предполагаемого подельника Сергея Бородина.

По версии следствия, замминистра обороны вместе с подельником создали организованную группу для получения взяток и оказывали услуги имущественного характера компаниям, желающим получить подряды от Минобороны.

Замминистра обороны РФ Тимура Иванова задержали. Что известно на данный момент?
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