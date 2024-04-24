Задержанный Тимур Иванов проверял строительство военного госпиталя в Белгороде

Летом 2023 года теперь уже задержанный по подозрению в получении взятки замминистра обороны РФ Тимур Иванов проверял ход работ по строительству военных госпиталей сразу в нескольких приграничных регионах. В конце августа он проинспектировал объекты в Белгороде, Курске и Брянске. Подобные госпитали также строятся в Дагестане, Рязани и Севастополе.