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Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

11 пострадавших при обстреле Ракитного остаются в больницах

В больницах остаются 11 ракитянцев, раненных при обстреле. Что известно о состоянии?

26 августа 2024, 06:28
Фото: 1MI
11 пострадавших при обстреле Ракитного остаются в больницах

11 пострадавших при обстреле белгородского Ракитного остаются в больницах

У шести из них наблюдается тяжёлое, но стабильное состояние. По вопросам лечения пострадавших проводятся консультации с федеральными специалистами, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

На сегодняшний день в медицинских учреждениях Белгородской области продолжают находиться 11 жителей Ракитного, пострадавших при ночном обстреле 25 августа. Тяжёлое, но стабильное состояние здоровья наблюдается у шести человек. В больницах также лежат три раненых ребёнка.

В лечении пострадавших помогают врачи из федеральных клиник — для этого устраиваются телеконсультации. Глава региона напомнил, что при необходимости раненых белгородцев могут транспортировать в Москву.

Напомним, что обстрел Ракитного произошёл в ночь на 25 августа. При атаке погибли пять человек, ещё 13 получили ранения. По состоянию на вчерашний вечер в тяжёлом состоянии находились восемь мирных жителей, шестеро из которых лежали в реанимации.

Следком РФ возбудил уголовное дело, чтобы расследовать произошедший теракт.

Большинство мирных жителей, раненных при обстреле Ракитного, в тяжёлом состоянии
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Пострадавшие#Ракитное#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Атака ВСУ
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