В больницах остаются 11 ракитянцев, раненных при обстреле. Что известно о состоянии?

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
На сегодняшний день в медицинских учреждениях Белгородской области продолжают находиться 11 жителей Ракитного, пострадавших при ночном обстреле 25 августа. Тяжёлое, но стабильное состояние здоровья наблюдается у шести человек. В больницах также лежат три раненых ребёнка.
В лечении пострадавших помогают врачи из федеральных клиник — для этого устраиваются телеконсультации. Глава региона напомнил, что при необходимости раненых белгородцев могут транспортировать в Москву.
Напомним, что обстрел Ракитного произошёл в ночь на 25 августа. При атаке погибли пять человек, ещё 13 получили ранения. По состоянию на вчерашний вечер в тяжёлом состоянии находились восемь мирных жителей, шестеро из которых лежали в реанимации.
Следком РФ возбудил уголовное дело, чтобы расследовать произошедший теракт.