В больницах остаются 11 ракитянцев, раненных при обстреле. Что известно о состоянии?

Напомним, что обстрел Ракитного произошёл в ночь на 25 августа. При атаке погибли пять человек, ещё 13 получили ранения. По состоянию на вчерашний вечер в тяжёлом состоянии находились восемь мирных жителей, шестеро из которых лежали в реанимации.