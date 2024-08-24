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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

Белгородская область за месяц отправила четыре гуманитарных колонны в новые регионы

Белгородская область за месяц отправила четыре гуманитарных колонны в новые регионы

24 августа 2024, 07:06
Фото: 1MI
Бойцам отправили строительные материалы, продукты и письма от родных. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

По данным губернатора, за август Белгородская область отправили четыре гуманитарных колонны бойцам на территории Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР.

Отправили всё, что просили. Начиная от строительных материалов, продуктов питания, воды, заканчивая письмами и посылками от родных и близких. В сентябре продолжим эту работу, помогая бойцам подготовиться к зиме.
Вячеслав Гладков

Всего бойцам отправили более шести тонн грузов.

Собираем заявки и будем отправлять как в рамках муниципальных поездок, так и от правительства Белгородской области. Обязательно буду об этом рассказывать.
Вячеслав Гладков

Напомним, с 23 июля в 14 населённых пунктах Белгородской области, которые часто подвергаются атакам со стороны ВСУ, ввели ограничения на въезд. Жителям этих районов начали выдавать продуктовые наборы.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Продукты питания#Зима#Бойцы#ДНР#ЛНР#Строительные материалы#Белгород#Вячеслав Гладков#Херсонская область#Письма#Запорожская область
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