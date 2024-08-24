Белгородская область за месяц отправила четыре гуманитарных колонны в новые регионы

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По данным губернатора, за август Белгородская область отправили четыре гуманитарных колонны бойцам на территории Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР.
Отправили всё, что просили. Начиная от строительных материалов, продуктов питания, воды, заканчивая письмами и посылками от родных и близких. В сентябре продолжим эту работу, помогая бойцам подготовиться к зиме.
Вячеслав Гладков
Всего бойцам отправили более шести тонн грузов.
Собираем заявки и будем отправлять как в рамках муниципальных поездок, так и от правительства Белгородской области. Обязательно буду об этом рассказывать.
Вячеслав Гладков
Напомним, с 23 июля в 14 населённых пунктах Белгородской области, которые часто подвергаются атакам со стороны ВСУ, ввели ограничения на въезд. Жителям этих районов начали выдавать продуктовые наборы.