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Гуманитарная помощь

Фонд «Поколение» передал партию гуманитарной помощи для временно покинувших жильё

5 августа 2024, 12:31
Фото: Фонд «Поколение»
Гуманитарная помощь
Старый Оскол сегодня — самый крупный в области центр по размещению жителей приграничных районов Белгородчины. В местных ПВР сейчас почти 600 взрослых и детей. Перенести временные трудности максимально комфортно им помогает фонд «Поколение» Андрея Скоча.

Централизованно и по отдельным заявкам — от бытовой техники до предметов личной гигиены — гуманитарную помощью фонд поставляет тоннами. Очередные 4 тонны сегодня доставили в пункты временного пребывания.

С первых дней работы ПВР Фонд «Поколение» взял их под свою опеку. Все запросы на личном контроле Андрея Скоча. Потребности по бытовому обустройству пунктов уже закрыты — приобретены холодильники и стиральные машины, микроволновки и принтеры, телевизоры и электроплиты, а вот предметы первой необходимости нужны вновь и вновь.

«Для нас вот эта работа она крайне важна. Потому что мы понимаем, что люди, которые временно покинули свои дома, сейчас тяжело. Важно создать всё-таки те условия, к которым люди привыкли. Сегодня фонд „Поколение“ доставил очередную партию товаров. Четыре тонны груза. Здесь порядка 35 различных наименований, более 3500 штук различных товаров», — Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.

Бытовая химия, средства личной гигиены, постельное белье, посуда и хозтовары, питьевая вода — то, что в привычной обстановке кажется мелочью, в случае вынужденного переезда становится крайне необходимым. Чтобы максимально оперативно реагировать на запросы жителей ПВР, важно постоянно пополнять запасы на складах.

Подобная работа не останавливается. В поле зрения также находятся жители ПВР Губкинского городского округа.

Гуманитарная помощьГуманитарная помощь
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь
Гуманитарная помощьГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь
Фото: Фонд "Поколение"
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Новости Старого Оскола#Белгород#Приграничье
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