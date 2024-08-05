Фонд «Поколение» передал партию гуманитарной помощи для временно покинувших жильё

С первых дней работы ПВР Фонд «Поколение» взял их под свою опеку. Все запросы на личном контроле Андрея Скоча. Потребности по бытовому обустройству пунктов уже закрыты — приобретены холодильники и стиральные машины, микроволновки и принтеры, телевизоры и электроплиты, а вот предметы первой необходимости нужны вновь и вновь.