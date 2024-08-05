Фонд «Поколение» передал партию гуманитарной помощи для временно покинувших жильё

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
С первых дней работы ПВР Фонд «Поколение» взял их под свою опеку. Все запросы на личном контроле Андрея Скоча. Потребности по бытовому обустройству пунктов уже закрыты — приобретены холодильники и стиральные машины, микроволновки и принтеры, телевизоры и электроплиты, а вот предметы первой необходимости нужны вновь и вновь.
«Для нас вот эта работа она крайне важна. Потому что мы понимаем, что люди, которые временно покинули свои дома, сейчас тяжело. Важно создать всё-таки те условия, к которым люди привыкли. Сегодня фонд „Поколение“ доставил очередную партию товаров. Четыре тонны груза. Здесь порядка 35 различных наименований, более 3500 штук различных товаров», — Алексей Мирошник, помощник депутата Госдумы Андрея Скоча.
Бытовая химия, средства личной гигиены, постельное белье, посуда и хозтовары, питьевая вода — то, что в привычной обстановке кажется мелочью, в случае вынужденного переезда становится крайне необходимым. Чтобы максимально оперативно реагировать на запросы жителей ПВР, важно постоянно пополнять запасы на складах.
Подобная работа не останавливается. В поле зрения также находятся жители ПВР Губкинского городского округа.