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Письма

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2024
Белгородская область за месяц отправила четыре гуманитарных колонны в новые регионы
Бойцам отправили строительные материалы, продукты и письма от родных. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.
24 августа, 07:06
Режим тишины вводили из-за важной встречи на границе Белгородской и Сумской областей
Встреча прошла 14 июня. Представители обменялись письмами от пленных военнослужащих. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
14 июня, 15:17
Белгородские дети останутся за пределами области до конца учебного года?
1 апреля, 06:47
Странная крыша, странные письма и триумфы Немкова и «Белогорья»: итоги недели
На прошедшей неделе в Белгороде разгорелся скандал вокруг жёлто-синей крыши, продолжился скандал вокруг «Агро-Белогорья», а белгородские спортсмены добились ярких побед. Подробнее — в материале Бел.Ру.
25 февраля, 16:30
Санкции к Гладкову, странные письма, суды ЯГОКа и цемзавода: 23 февраля в Белгороде
23 февраля, 15:09
Белгородцам неизвестные развозят по домам странные письма в пакетах
Белгородка обратилась с жалобой в оперативный штаб. Там ответили, что власти не давали указаний разносить такие письма жителям региона.
23 февраля, 13:04
2023
Белгородским бизнесменам порекомендовали обложить здания мешками и укрепить стёкла
3 апреля 2023, 11:32
2022
«Важнее всего — тишина»: сын Ефремова объяснил, почему не навещает отца в колонии
Оказывается, артист сам не хочет, чтобы сын приезжал. Никита Ефремов заявил, что пишет ему письма, сообщает «Московский комсомолец».
21 ноября 2022, 13:16
Вячеслав Гладков рассказал, куда относить письма для отправки военнослужащим
Все письма упакуют в специальные непромокаемые конверты и доставят военнослужащим.
11 ноября 2022, 18:02
Мобилизованным белгородцам раздадут непромокаемые конверты для связи с семьёй
10 ноября 2022, 05:12
Белгородки попросили Гладкова помочь организовать фронтовую почту
Матери и жёны военнослужащих понимают, что иногда связываться с бойцами по телефону небезопасно, в связи с чем попросили организовать фронтовую почту. Губернатор назвал идею тяжело реализуемой, но классной.
12 октября 2022, 06:53
2020
Известные белгородцы озвучили фронтовые письма участников Прохоровской битвы
29 апреля 2020, 05:00

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