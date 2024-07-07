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Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 20:52

Updated Сегодня, 20:52

Гуманитарный отряд РСО и трудоустройство детей — как прошло воскресенье в Белгороде

Гуманитарный отряд РСО и трудоустройство детей — как прошло воскресенье в Белгороде

7 июля 2024, 15:00
Фото: 1MI
Трудоустройство девяти тысяч подростков, гуманитарный отряд РСО для помощи медикам, тренировки по гражданской обороне, обстрелы региона и песня о Белгороде — как прошло воскресенье в Белгородской области.
Сюжет
Медики

В июне в Белгородской области было трудоустроено 9 тысяч подростков

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, для детей были доступны вакансии в различных сферах: здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве и строительстве.

Подростки не только получали заработную плату, но и дополнительно 5 тысяч рублей из областного бюджета. Таким образом, они могли заработать от 15 до 30 тысяч рублей.

Планируется, что за лето 2024 года в регионе будет трудоустроено около 25 тысяч детей.

В июне 2024 года в Белгородской области трудоустроили 9 тысяч подростков
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РСО создаёт гуманитарный отряд помощи белгородским медикам

Как сообщает ТАСС, в Белгородской области Российский студенческий отряд создаст гуманитарный отряд помощи медицинским работникам.

Проект предложили в региональном правительстве из-за нехватки кадров. Его участники будут работать в Областной больнице и больнице Старого Оскола. В него войдут бойцы местного отделения РСО, а также желающие из других регионов.

«К нам обращается больница, например, говорит, что нужны определенные специалисты, и есть люди, кто уже профессиональные врачи, есть младший и средний медперсонал и ребята в каникулярное время, профессиональные врачи готовы взять отпуск две-три недели и поехать помочь. Этот процесс организован, думаю, что в течение июля-августа гуманитарный отряд будет работать в Белгородской области», — пояснил собеседник ТАСС, руководитель Центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов.

Гуманитарный отряд РСО для помощи белгородским медикам появится в регионе
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Больше 30 тренировок по гражданской обороне прошли в Белгородской области за неделю

За первую неделю июля в Белгородской области провели 32 занятия по гражданской обороне. Они прошли в Белгороде, Старом Осколе, Ивнянском и Краснояружском районах, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

На неделе прошли тренировки по гражданской обороне провели в медицинских учреждениях и на объектах водоканала.

32 тренировки по гражданской обороне прошли в Белгородской области за неделю
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Читатели Бел.Ру присылают видео с последствиями атак ВСУ на село Щетиновка в Белгородском районе

Один из читателей рассказал, что его дом попал под обстрел 5 июня. Мужчина сообщил, что в селе уже три месяца нет ни связи, ни электричества.

«Дроны ведут настоящую охоту за автомобилями и людьми, разрушают дома. Мой дом тоже был полностью уничтожен 5 июля 2024, его больше нет!» — сообщил мужчина.
«Дроны ведут настоящую охоту»: житель белгородского села показал дома после обстрелов
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Белгородцы создали песню про город, который переживает обстрелы

Александр Осинин и Алексей Гарьковенко, жители Белгорода, создали песню о городе и о людях, которые страдают от обстрелов.

Изначально Алексей Осинин написал стихотворение, которое впоследствии вдохновило Александра Гарьковенко, и он предложил наложить музыку.

Издание «Фонарь» разместило получившуюся песню в сопровождении фоторабот Антона Вергуна.

Белгородцы написали песню про Белгород под обстрелами
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#Алёна Мальцева#Происшествия#Подростки#Итоги#Медики#Трудоустройство#Песня#Гражданская оборона#Белгород#Обстрелы
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