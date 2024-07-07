Гуманитарный отряд РСО и трудоустройство детей — как прошло воскресенье в Белгороде

«К нам обращается больница, например, говорит, что нужны определенные специалисты, и есть люди, кто уже профессиональные врачи, есть младший и средний медперсонал и ребята в каникулярное время, профессиональные врачи готовы взять отпуск две-три недели и поехать помочь. Этот процесс организован, думаю, что в течение июля-августа гуманитарный отряд будет работать в Белгородской области», — пояснил собеседник ТАСС, руководитель Центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов.