Гуманитарный отряд РСО и трудоустройство детей — как прошло воскресенье в Белгороде

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По словам губернатора Вячеслава Гладкова, для детей были доступны вакансии в различных сферах: здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве и строительстве.
Подростки не только получали заработную плату, но и дополнительно 5 тысяч рублей из областного бюджета. Таким образом, они могли заработать от 15 до 30 тысяч рублей.
Планируется, что за лето 2024 года в регионе будет трудоустроено около 25 тысяч детей.
Как сообщает ТАСС, в Белгородской области Российский студенческий отряд создаст гуманитарный отряд помощи медицинским работникам.
Проект предложили в региональном правительстве из-за нехватки кадров. Его участники будут работать в Областной больнице и больнице Старого Оскола. В него войдут бойцы местного отделения РСО, а также желающие из других регионов.
«К нам обращается больница, например, говорит, что нужны определенные специалисты, и есть люди, кто уже профессиональные врачи, есть младший и средний медперсонал и ребята в каникулярное время, профессиональные врачи готовы взять отпуск две-три недели и поехать помочь. Этот процесс организован, думаю, что в течение июля-августа гуманитарный отряд будет работать в Белгородской области», — пояснил собеседник ТАСС, руководитель Центрального штаба РСО Дмитрий Парамонов.
За первую неделю июля в Белгородской области провели 32 занятия по гражданской обороне. Они прошли в Белгороде, Старом Осколе, Ивнянском и Краснояружском районах, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
На неделе прошли тренировки по гражданской обороне провели в медицинских учреждениях и на объектах водоканала.
Один из читателей рассказал, что его дом попал под обстрел 5 июня. Мужчина сообщил, что в селе уже три месяца нет ни связи, ни электричества.
«Дроны ведут настоящую охоту за автомобилями и людьми, разрушают дома. Мой дом тоже был полностью уничтожен 5 июля 2024, его больше нет!» — сообщил мужчина.
Александр Осинин и Алексей Гарьковенко, жители Белгорода, создали песню о городе и о людях, которые страдают от обстрелов.
Изначально Алексей Осинин написал стихотворение, которое впоследствии вдохновило Александра Гарьковенко, и он предложил наложить музыку.
Издание «Фонарь» разместило получившуюся песню в сопровождении фоторабот Антона Вергуна.