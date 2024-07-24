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250 гуманитарных наборов уже выдали жителям районов, куда ограничили въезд

Белгородцам из приграничья стали выдавать продуктовые наборы, но не всем

24 июля 2024, 18:31
Фото: 1MI

250 гуманитарных наборов уже выдали жителям районов, куда ограничили въезд

С 23 июля в 14 населённых пунктах Белгородской области, которые часто подвергаются атакам со стороны ВСУ, ввели ограничения на въезд. С сегодняшнего дня жителям этих районов начали выдавать продуктовые наборы.

Сегодня жителям населённых пунктов, где были введены ограничительные меры из-за сложной оперативной обстановки, выдали более 250 продовольственных наборов.

Всего на данный момент в наличии имеется около 2,5 тысяч наборов. Остальные будут сформированы в ближайшее время. За гуманитарной помощью жители могут обратиться к главам своих муниципальных образований или районов, сообщил губернатор.

Напомним, что недавно, 23 июля, по решению белгородского оперативного штаба был ограничен въезд в 14 приграничных населённых пунктов.

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#Валерия Колесникова#Общество#Гуманитарная помощь#Краснояружский район#Населённые пункты#Оперативная обстановка#Продовольственные наборы
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