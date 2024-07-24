Белгородцам из приграничья стали выдавать продуктовые наборы, но не всем

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
Сегодня жителям населённых пунктов, где были введены ограничительные меры из-за сложной оперативной обстановки, выдали более 250 продовольственных наборов.
Всего на данный момент в наличии имеется около 2,5 тысяч наборов. Остальные будут сформированы в ближайшее время. За гуманитарной помощью жители могут обратиться к главам своих муниципальных образований или районов, сообщил губернатор.
Напомним, что недавно, 23 июля, по решению белгородского оперативного штаба был ограничен въезд в 14 приграничных населённых пунктов.