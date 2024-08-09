Дорога, жильё, советы: гуманитарный туризм в новоприсоединённые российские регионы

Добраться до Луганска, Донецка, Мариуполя можно как на своей машине, так рейсовыми автобусами. Но простоять в очереди из грузовиков, нагруженных стройматериалами, товарами и продуктами, и гуманитарных караванов на КПП, скорее всего, придётся несколько часов. Сейчас въехать на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей иначе нельзя, но не так сложно, как кажется — предъявить требуется только паспорт.