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Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:58

Updated Сегодня, 14:58

Дорога, жильё, советы: гуманитарный туризм в новоприсоединённые российские регионы

Дорога, жильё, советы: гуманитарный туризм в новоприсоединённые российские регионы

9 августа 2024, 14:54
Фото: Никита Ишмуратов / 1MI
Новоприсоединённые российские территории, несмотря на обстрелы, атаки беспилотников и непрекращающиеся бои, стремятся вернуться к обычной жизни. Журналист Properm.ru на несколько дней отправился в ЛДНР в составе волонтёрской группы и рассказал, как и зачем туда едут россияне.
Сюжет
Туризм

Как добраться?

Добраться до Луганска, Донецка, Мариуполя можно как на своей машине, так рейсовыми автобусами. Но простоять в очереди из грузовиков, нагруженных стройматериалами, товарами и продуктами, и гуманитарных караванов на КПП, скорее всего, придётся несколько часов. Сейчас въехать на территории ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей иначе нельзя, но не так сложно, как кажется — предъявить требуется только паспорт.

Хоть в ЛДНР и неспокойно, россияне сюда едут активно. По данным министерства экономического развития ДНР, туристический поток за прошлый год составил 117 тысяч человек, а в нынешнем году власти планируют принять уже 134 тысяч туристов. Гостей готовы встречать и в ЛНР.

Туристические привычки

Всякому туристу, решившему отправиться в новые регионы, придётся выучить несколько правил. Во-первых, не стоит сходить с ровного асфальта на обочину или даже газон. Территория вокруг заминирована ещё с 2014 года, поэтому можно по неосторожности наткнуться на неприятную находку.

Во-вторых, лучше ничего с земли не поднимать, а уж тем более не пинать. Мало ли, что окажется под ногами.

В-третьих, советоваться с теми, кто путешествует сюда не в первый раз. Они могут помочь с какими-то неожиданными вопросами или предупредить об опасности.

В-четвёртых, ничего не фотографируйте, в кадр случайно может попасть стратегический или военный объект. Большая вероятность, что вам не дадут сделать снимок люди в форме, да и какая разница, ведь фотографии из-за мер безопасности всё равно потом не выставишь в соцсетях.

Ещё лучше вообще выключить на телефоне геолокацию, а двигаясь по трассе — переводить смартфон в авиарежим.

И совет — берите с собой побольше налички. В больших городах терминалы встретить нетрудно, а вот на заправках и трассе иначе как кэшем не расплатишься. Колонки на АЗС, кстати, очень часто ещё могут «говорить» с вами на украинском языке.

Квартирный вопрос

В первую поездку может быть сложно найти место для ночлега. Проще всего искать жильё в социальных сетях, там есть и посуточные предложения. Варианты из интернета могут содержать неактуальные данные.

Цены на жильё здесь не ниже столичных из-за высокого спроса. Большинство мест занимают специалисты, военные и волонтёры. Даже «однушка» в месяц стоит от 40 тысяч рублей, а комната в коммуналке — не дешевле 20 тысяч.

Хотя если вы везёте с собой гуманитарку, то вас могут разместить в располагах командиры подразделений. Но только при условии очень высокого доверия к вашей группе.

А люди живут

Если закрыть глаза на всё вышеперечисленное, ощущения опасности от путешествия не возникает. Может даже на секунду появиться обманчивое чувство, что бои идут где-то далеко.

Но в больших городах довольно спокойно и умиротворённо. Да, нет привычных «Пятёрочек» и «Магнитов», но по улицам гуляют пары, играют на площадках дети, работают торговые центры. Вокруг открыты кафе и рестораны, а в Донецке можно даже посетить с экскурсией ушедший McDonald’s.

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#Валерия Колесникова#Общество#Туризм#Безопасность#Россия#Херсонская область#ЛДНР#Гуманитарный туризм
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