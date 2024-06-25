Что будет с туризмом после атак на популярные у путешественников Дагестан и Крым?

Несмотря на противоречия с региональными властями, Министерство экономического развития высказало рекомендацию туроператорам и отельерам не штрафовать туристов за отмену поездок и проживания. Это уже не просто слова. В АТОР пояснили, как правильно отменить поездку в Крым и Дагестан: нужно подать заявление на отмену с объяснением причины. «Я боюсь умереть» формально не повод, но рекомендация Минэкономразвития — да.