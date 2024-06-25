Что будет с туризмом после атак на популярные у путешественников Дагестан и Крым?

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
В воскресенье, 23 июня, было крайне неспокойно в туристических центрах — Крыму и Дагестане. Первый атаковали ракетами, во втором произошёл крупный теракт. В обоих регионах есть погибшие и пострадавшие, в том числе среди мирных жителей.
Эти происшествия показывают, что опасность для жизни присутствует даже для обычных туристов, которые выбрались на отдых. Однако не все разделяют беспокойство.
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что обстановка на полуострове безопасная, существует только «определённый риск», поэтому купаться можно без опасений.
В Севастополе в понедельник введён режим ЧС, но пляжи по всему полуострову не закрыли.
Власти в регионе стараются привлечь туристов любыми способами: после двух лет спада потока туристов, наконец, началось восстановление. По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), количество туристов в этом году должно было вырасти на 50-60% по сравнению с 2023 годом и достичь около 7,5 миллиона человек. Привлечение туристов крайне важно для региона.
За последние годы Дагестан также стал значимым туристическим центром России. В прошлом году регион посетило 1,75 миллиона человек, а с начала 2024 года поток туристов вырос ещё на 11,5%. Теперь безопасность оказалась под сомнением — жертвой непредсказуемой атаки может оказаться кто угодно.
Несмотря на противоречия с региональными властями, Министерство экономического развития высказало рекомендацию туроператорам и отельерам не штрафовать туристов за отмену поездок и проживания. Это уже не просто слова. В АТОР пояснили, как правильно отменить поездку в Крым и Дагестан: нужно подать заявление на отмену с объяснением причины. «Я боюсь умереть» формально не повод, но рекомендация Минэкономразвития — да.
Впрочем, вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин полагает, что реакцию туристов ещё предстоит увидеть — люди не будут спеша бежать из Дагестана или Крыма, отменив отпуск.