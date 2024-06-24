Что будет с туризмом в Крыму после трагедии в Севастополе?

Эксперты же считают, что туристы, которые покупали туры в Крым, вряд ли смогут вернуть свои деньги. В то же время для самого Крыма ситуация с туризмом значительно ухудшилась: этот сезон может быть потерян. Связано это не только с трагедией, но и с тем, что многие отдыхающие самостоятельно решают вопросы с проживанием и транспортом.