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Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Что будет с туризмом в Крыму после трагедии в Севастополе?

Что будет с туризмом в Крыму после трагедии в Севастополе?

24 июня 2024, 15:30
Фото: Kandinsky
После случившейся 23 июня в Севастополе трагедии многие туристы просят отменить их туры и вернуть им деньги. Что им отвечают и как сейчас обстоит ситуация с туризмом в Крыму, читайте в материале Бел.Ру.
Сюжет
Отдых

Что случилось в Севастополе?

Вчера, 23 июня, Вооружённые силы Украины ударили по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS: четыре из них удалось сбить системой ПВО, однако пятая поменяла курс и взорвалась в воздухе, а её обломки упали на пляж, где в это время отдыхало множество людей.

От полученных травм погибли четыре человека: среди них пожилая женщина и двое детей: трёх и девяти лет. Ранения получили ещё 153 человека: госпитализировать пришлось 82.

Со вчерашнего дня в городе-герое ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Действовать он будет до специального распоряжения. Следующий день, 24 июня, местные власти объявили днём траура.

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Отдых отменяется?

На сегодняшний день в Севастополе находятся около 250 организованных туристов. Все они отдыхают вблизи того места, где случилась трагедия. При этом просьб об их возвращении домой пока не поступало, но не исключается, что россияне могут самостоятельно уезжать домой.

В настоящий момент от уже купленных туров в Крым отказались только несколько человек. Однако ситуация может поменяться в любой момент: сейчас не только туроператоры, но и туристы наблюдают за тем, как развиваются события.

По данным на 24 июня, в Крыму в штатном режиме работает автомобильное и железнодорожное сообщение. Вчера движение по Крымскому мосту перекрывали, поэтому сейчас на въезде стоит много машин: только со стороны Тамани в очереди находится 146 автомобилей. Со стороны Керчи же никаких очередей перед пунктом досмотра не наблюдается.

Что насчёт штрафов?

Даже если россияне примут решение отменить свой отдых в связи с последними событиями, им пойдут навстречу и не возьмут с них штрафные выплаты. Штрафные санкции к туристам попросили не применять в Министерстве экономического развития РФ.

Такие меры коснутся отмены туров не только в Севастополе, но и в республике Крым.

Эксперты же считают, что туристы, которые покупали туры в Крым, вряд ли смогут вернуть свои деньги. В то же время для самого Крыма ситуация с туризмом значительно ухудшилась: этот сезон может быть потерян. Связано это не только с трагедией, но и с тем, что многие отдыхающие самостоятельно решают вопросы с проживанием и транспортом.

Бронирование отелей может застопориться уже на этой неделе, но как только атаки ВСУ прекратятся, туристы новой волной хлынут в Крым.

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#Александра Склярова#Общество#Крым#Летний отдых#Отдых#Отпуск
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