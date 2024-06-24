Уже ничем не напугать: белгородцы не отказываются от поездок на Кавказ

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Как рассказал Бел.Ру заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, среди белгородцев массового отказа от поездок на Кавказ не наблюдается.
Мы ждём, что ситуация в Дагестане стабилизируется и туристы вновь смогут безопасно наслаждаться достопримечательностями этого гостеприимного, красивого региона нашего Отечества.
Вадим Коломытченко
В целом, как отметил эксперт, Министерство экономического развития РФ порекомендовало операторам с пониманием отнестись к желанию туристов перенести даты своих путешествий в Дагестан, и, по возможности, не штрафовать за перенос сроков поездок. Также ведомство попросило владельцев гостиниц не штрафовать гостей, которые захотят перенести свой визит в Дагестан в связи с последними событиями.
Понятно, что это рекомендации, но думаю, что у желающих перенести даты поездок не должно возникнуть с этим проблем.
Вадим Коломытченко
Спикер также подчеркнул, что массовой аннуляции туров среди белгородцев не наблюдается.
Мы от всей души выражаем слова соболезнования семьям погибших. Террор не может быть оправдан ничем, это ужасное деяние вызвало оторопь у всех сограждан. В данный момент операция по устранению террористов была завершена. Многие туристы пока в состоянии ожидания. Мы все ждём официальной информации. Отмен туров в Чечню, Осетию, Кавказские Минеральные воды не наблюдается, по Дагестану многие туристы взяли паузу. У нас один из ведущих менеджеров, Анастасия, сейчас находится в Дагестане и призывает сохранять спокойствие. Падение спроса если и наблюдается, то относительно небольшое, и думаем — не долгосрочное.
Вадим Коломытченко
Специалист отметил, что туристы, находящиеся на отдыхе в Дагестане, продолжают отдыхать.
Безусловно, в дни произошедших событий мы просили оставаться туристов, отдыхающих в Дагестане, в объектах размещения (в отелях) и не покидать их. Сейчас ситуация стабилизировалась. В других регионах и на курортах Кавказа ситуация спокойная, туристы отдыхают в стандартном режиме, посещают экскурсии.
Вадим Коломытченко
Спикер отметил, что досрочно белгородские туристы возвращаться не планируют. Но есть небольшое количество семей, которые ехали отдыхать в Дагестан на собственном авто и у которых отпуск подходил к концу, они приняли решение выехать на несколько дней раньше, но это скорее исключение из общей сложившейся ситуации.
Мы отслеживаем каждого туриста в данном регионе, даём советы, находимся на связи, но в целом отдых туристов в данный момент без каких либо серьёзных сдвигов и изменений.
Вадим Коломытченко
В целом, по словам спикера, курорты Кавказа последние годы вызывают особый, повышенный интерес у белгородцев. На это повлияла и развивающаяся инфраструктура макрорегиона, и растущий ассортимент экскурсий: это и природные достопримечательности, и экстремальные, и сити-туры, и отдых на море.
Белгородцы выбирают различные варианты добираться до курортов Кавказа: самолёт, поезд, личный транспорт, а также готовые автобусные туры на 3-4 дня из Белгорода, Курска. Большой любовью пользуется отдых в Дагестане, комбинированные туры в Чечню и Северную Осетию, ну и нельзя не сказать отдельно про Кавказские Минеральные воды, отдых в которых бронируется заранее, прежде всего для лечения в санаториях Пятигорска, Кисловодска, Железноводска.
Вадим Коломытченко
Напомним, вечером 23 июня боевики напали на православные храмы и синагоги и на сотрудников полиции в Махачкале и Дербенте. В регионе была объявлена КТО. В СК сообщили о 19 погибших — это 15 полицейских и четыре мирных жителя, включая православного священника.
Следователи завели дело по статьям о теракте, незаконном приобретении и хищении огнестрельного оружия. Боевиков ликвидировали, их личности установили.
Следователи отрабатывают связи террористов, опрашивают их родных и знакомых, сообщили источники РБК, близкие к республиканскому МВД.