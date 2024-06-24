Уже ничем не напугать: белгородцы не отказываются от поездок на Кавказ

Спикер отметил, что досрочно белгородские туристы возвращаться не планируют. Но есть небольшое количество семей, которые ехали отдыхать в Дагестан на собственном авто и у которых отпуск подходил к концу, они приняли решение выехать на несколько дней раньше, но это скорее исключение из общей сложившейся ситуации.