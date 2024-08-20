Четверо белгородцев пострадали при атаках ВСУ за сутки

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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В Шебекинском округе пострадали три мирных жителя. Двоих отпустили домой после оказанной помощи, а третьего пришлось госпитализировать.
Всего ВСУ выпустили по муниципалитету 95 боеприпасов и восемь БПЛА. Повреждения зафиксировали в 15 домовладениях, трёх МКД, 17 авто, надворной постройке, трёх коммерческих объектах, одном социальном и одном инфраструктурном объектах, а также ЛЭП.
Три населённых пункта Борисовского района атаковали пять дронов, упали два боеприпаса. В результате обстрела ранения получил мирный житель: мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в горбольницу № 2 Белгорода, откуда его после оказанной медпомощи отпустили. Повреждения также получили три авто и два дома.
По четырём поселениям Белгородского района ВСУ ударили с помощью семи беспилотников. Повреждены четыре домовладения, десять автомобилей, два промпредприятия, ЛЭП и инфраструктурный объект связи.
Шесть поселений Волоконовского района атаковали 33 БПЛА и шесть боеприпасов. Разрушения зафиксировали в частном доме, ЛЭП и инфраструктурном объекте связи. Дом и одна надворная постройка пострадали при атаке на три села Краснояружского района — по ним выпустили десять боеприпасов и один дрон.
Девять населённых пунктов Грайворонского округа атаковали 83 боеприпасами и четырьмя дронами. Повреждены авто и один частный дом, ещё один полностью сгорел.
Над Яковлевским округом система ПВО сбила два БПЛА. Обошлось без последствий.
Добавим, что вчера также стало известно о кончине мужчины, который пострадал 8 августа при обстреле Бессоновки. Врачи боролись за его жизнь, но раны оказались слишком серьёзными.