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Более 200 раз ВСУ ударили по Белгородской области за день

Четверо белгородцев пострадали при атаках ВСУ за сутки

20 августа 2024, 08:53
Фото: 1MI

Более 200 раз ВСУ ударили по Белгородской области за день

За минувшие сутки семь муниципалитетов Белгородской области атаковали 235 раз. Есть раненые и разрушения.
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Обстрел

В Шебекинском округе пострадали три мирных жителя. Двоих отпустили домой после оказанной помощи, а третьего пришлось госпитализировать.

Всего ВСУ выпустили по муниципалитету 95 боеприпасов и восемь БПЛА. Повреждения зафиксировали в 15 домовладениях, трёх МКД, 17 авто, надворной постройке, трёх коммерческих объектах, одном социальном и одном инфраструктурном объектах, а также ЛЭП.

Три населённых пункта Борисовского района атаковали пять дронов, упали два боеприпаса. В результате обстрела ранения получил мирный житель: мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в горбольницу № 2 Белгорода, откуда его после оказанной медпомощи отпустили. Повреждения также получили три авто и два дома.

По четырём поселениям Белгородского района ВСУ ударили с помощью семи беспилотников. Повреждены четыре домовладения, десять автомобилей, два промпредприятия, ЛЭП и инфраструктурный объект связи.

Шесть поселений Волоконовского района атаковали 33 БПЛА и шесть боеприпасов. Разрушения зафиксировали в частном доме, ЛЭП и инфраструктурном объекте связи. Дом и одна надворная постройка пострадали при атаке на три села Краснояружского района — по ним выпустили десять боеприпасов и один дрон.

Девять населённых пунктов Грайворонского округа атаковали 83 боеприпасами и четырьмя дронами. Повреждены авто и один частный дом, ещё один полностью сгорел.

Над Яковлевским округом система ПВО сбила два БПЛА. Обошлось без последствий.

Добавим, что вчера также стало известно о кончине мужчины, который пострадал 8 августа при обстреле Бессоновки. Врачи боролись за его жизнь, но раны оказались слишком серьёзными.

«Горькая, непоправимая потеря»: ещё один белгородец стал жертвой атаки ВСУ
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