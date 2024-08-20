Четверо белгородцев пострадали при атаках ВСУ за сутки

Три населённых пункта Борисовского района атаковали пять дронов, упали два боеприпаса. В результате обстрела ранения получил мирный житель: мужчину с минно-взрывной травмой и баротравмой доставили в горбольницу № 2 Белгорода, откуда его после оказанной медпомощи отпустили. Повреждения также получили три авто и два дома.