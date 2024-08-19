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Обстрел ВСУ

Четыре белгородских муниципалитета обстреляли ВСУ: есть пострадавшая в Шебекино

19 августа 2024, 17:47
Фото: Изображение Midjourney
Обстрел ВСУ

В Шебкино женщина получила лёгкую контузию во время очеред обстрела ВСУ

В регионе продолжаются обстрелы населённых пунктов, в результате которых пострадала мирная жительница, а также повреждены жилые дома, инфраструктура связи и электроснабжения. Пострадавшей оказана медицинская помощь, оперативные службы работают на местах происшествий, информация уточняется.

Согласно официальной информации, ВСУ вновь обстреляли несколько муниципалитетов Белгородской области.

В попавшем под очередной обстрел Шебекино пострадала местная жительница. Женщина получила лёгкую контузию, медики уже оказали ей необходимую помощь в городской больнице. Пяти частным домам нанесены повреждения: крыши, окна, стены зданий, хозпостройки и заборы.

Село Байцуры в Борисовском районе подверглось атаке двух беспилотников. Один из них привёл к повреждению окон и фасада частного дома при взрыве, а также повреждению забора. Другой беспилотник атаковал легковой автомобиль, который серьёзно пострадал.

Также украинский БПЛА атаковал посёлок Октябрьский в Белгородском районе, повредив объект связи.

В селе Тишанка Волоконовского района выбиты окна ИЖС из-за обстрела. Линия электропередачи также пострадала. Повреждение привело к временному отключению электричества в сёлах Тишанка и Новое.

На месте происшествий работают спецслужбы. Информация о последствиях уточняется.

Сегодня из-за полученных ранений в больнице скончался мужчина, пострадавший при обстреле Бессоновки 8 августа. Белгородца после атаки в медучреждение доставили бойцы самообороны. Врачи диагностировали проникающие ранение головы и осколочные ранения.

Кроме того, сегодня при атаке Борисовки пострадал ещё один мужчина, получив минно-взрывную травму и баротравму. За помощью медиков он обратился сам.

«Горькая, непоправимая потеря»: ещё один белгородец стал жертвой атаки ВСУ
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