Четыре белгородских муниципалитета обстреляли ВСУ: есть пострадавшая в Шебекино

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 18:03
Updated Сегодня, 18:03
Согласно официальной информации, ВСУ вновь обстреляли несколько муниципалитетов Белгородской области.
В попавшем под очередной обстрел Шебекино пострадала местная жительница. Женщина получила лёгкую контузию, медики уже оказали ей необходимую помощь в городской больнице. Пяти частным домам нанесены повреждения: крыши, окна, стены зданий, хозпостройки и заборы.
Село Байцуры в Борисовском районе подверглось атаке двух беспилотников. Один из них привёл к повреждению окон и фасада частного дома при взрыве, а также повреждению забора. Другой беспилотник атаковал легковой автомобиль, который серьёзно пострадал.
Также украинский БПЛА атаковал посёлок Октябрьский в Белгородском районе, повредив объект связи.
В селе Тишанка Волоконовского района выбиты окна ИЖС из-за обстрела. Линия электропередачи также пострадала. Повреждение привело к временному отключению электричества в сёлах Тишанка и Новое.
На месте происшествий работают спецслужбы. Информация о последствиях уточняется.
Сегодня из-за полученных ранений в больнице скончался мужчина, пострадавший при обстреле Бессоновки 8 августа. Белгородца после атаки в медучреждение доставили бойцы самообороны. Врачи диагностировали проникающие ранение головы и осколочные ранения.
Кроме того, сегодня при атаке Борисовки пострадал ещё один мужчина, получив минно-взрывную травму и баротравму. За помощью медиков он обратился сам.