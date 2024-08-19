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Обстрелы ВСУ

Дроны ВСУ атаковали белгородские муниципалитеты: есть раненый, сгорел частный дом

19 августа 2024, 19:16
Фото: 1MI
Обстрелы ВСУ

После обстрела ВСУ в Белгородской области ранен мужчина и сгорел частный дом

Украинские беспилотники атаковали пять населённых пунктов Белгородской области. В Шебекинском горокруге мужчина пострадал от осколочных ранений лица и ног, а также получил минно-взрывную травму. Также в грайворонском Безымено сгорел частный дом, в Грушевке Волоконовского района пропала связь.
Сюжет
МЧС

Пять сёл и посёлков подверглись атаке со стороны ВСУ. Ещё один житель ранен.

Вследствие атаки беспилотника в Маломихайловке Шебекинского городского округа мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и ног. Пострадавшего доставили на скорой помощью в больницу №2 Белгорода. Врачи проводят необходимые обследования и оказывают медицинскую помощь.

В одном ИЖС повреждены окна и фасад, также от осколков пострадал припаркованный рядом легковой автомобиль.

В посёлке Грушевка Волоконовского района украинский БПЛА атаковал объект инфраструктуры — в населённом пункте временно прервана мобильная связь. Экстренные службы начнут восстановительные работы после согласования с минобороны.

На территории Белгородского района возле посёлка Октябрьский дрон атаковал автомобиль. У легкового авто повреждены фары, бампер и капот.

В Грайворонском городском районе под обстрел попали два населённых пункта. В посёлке Горьковский из-за попадания снаряда частично разрушен частный дом. В селе Безымено в результате обстрела один частный дом сгорел.

Информация о последствиях нападений уточняется, осмотр места происшествия будет продолжен в дневное время.

Ранее сегодня вечером ВСУ обстреляли ещё четыре муниципалитета. В ходе атаки беспилотника пострадала местная жительница, ей диагностировали лёгкую контузию. женщина доставлена в больницу.

Четыре белгородских муниципалитета обстреляли ВСУ: есть пострадавшая в Шебекино
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