Дроны ВСУ атаковали белгородские муниципалитеты: есть раненый, сгорел частный дом

После обстрела ВСУ в Белгородской области ранен мужчина и сгорел частный дом

Украинские беспилотники атаковали пять населённых пунктов Белгородской области. В Шебекинском горокруге мужчина пострадал от осколочных ранений лица и ног, а также получил минно-взрывную травму. Также в грайворонском Безымено сгорел частный дом, в Грушевке Волоконовского района пропала связь.