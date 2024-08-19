Дроны ВСУ атаковали белгородские муниципалитеты: есть раненый, сгорел частный дом

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Пять сёл и посёлков подверглись атаке со стороны ВСУ. Ещё один житель ранен.
Вследствие атаки беспилотника в Маломихайловке Шебекинского городского округа мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и ног. Пострадавшего доставили на скорой помощью в больницу №2 Белгорода. Врачи проводят необходимые обследования и оказывают медицинскую помощь.
В одном ИЖС повреждены окна и фасад, также от осколков пострадал припаркованный рядом легковой автомобиль.
В посёлке Грушевка Волоконовского района украинский БПЛА атаковал объект инфраструктуры — в населённом пункте временно прервана мобильная связь. Экстренные службы начнут восстановительные работы после согласования с минобороны.
На территории Белгородского района возле посёлка Октябрьский дрон атаковал автомобиль. У легкового авто повреждены фары, бампер и капот.
В Грайворонском городском районе под обстрел попали два населённых пункта. В посёлке Горьковский из-за попадания снаряда частично разрушен частный дом. В селе Безымено в результате обстрела один частный дом сгорел.
Информация о последствиях нападений уточняется, осмотр места происшествия будет продолжен в дневное время.
Ранее сегодня вечером ВСУ обстреляли ещё четыре муниципалитета. В ходе атаки беспилотника пострадала местная жительница, ей диагностировали лёгкую контузию. женщина доставлена в больницу.