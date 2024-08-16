В Белгороде приостановили распродажу троллейбусного парка, хотя уже почти всё продали

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
Приостановку распродажи троллейбусного парка в Белгороде в очередной раз продлили — на этот раз до ноября текущего года. Возобновить торги конкурсный управляющий Владислав Сегедин должен будет седьмого числа.
Почему распродажа вновь оказалась приостановлена, не сообщается. Ранее же это было связано с предварительным следствием по фактам ликвидации троллейбусного движения в Белгороде. Торги не начинались с весны прошлого года.
Напомним, что на сегодняшний день большинство имущества МУП оказалось распродано: подстанции, контактные линии и грузовики приобрели за 38,7 млн рублей, 65 троллейбусов — за 7,7 млн рублей. При этом изначальная их стоимость составляла 68,9 млн и 145,1 млн рублей соответственно.
Троллейбусное депо же планировалось продать за 145,2 млн рублей, а оборудование и товарно-материальные ценности — за 5,4 млн рублей.
Некоторые троллейбусы начали курсировать в Воронеже.