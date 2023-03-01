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Троллейбусы в Белгороде продали на торгах по цене в 19 раз меньше начальной

1 марта 2023, 10:45
Фото: 1MI
Троллейбусный парк ушёл с молотка за 7,7 млн рублей. Конкурсный управляющий заявил, что на большую цену никто не согласился, пишет «Ъ-Черноземье».

Белгородские троллейбусы продали с торгов по цене в 19 раз меньше, чем планировалось. Начальная стоимость составляла 145,1 млн рублей. В итоге их продали всего за 7,7 млн рублей.

Принадлежал троллейбусный парк обанкротившемуся МУП «Городской пассажирский транспорт». Конкурсный управляющий Владислав Сегедин объяснил, что такая низкая стоимость связана с тем, что «на большую цену никто не соглашался».

Известно, что продали 65 троллейбусов. В одном лоте оказалось 38 троллейбусов с общей начальной ценой 106,8 млн рублей, во втором — 27. Их оценили в 38,4 млн рублей. Первый лот приобрёл некий ростовский агент Сергей Тронин за 5,6 млн рублей, а второй достался Роману Коновалову из Карелии за 2,2 млн рублей. В чьих интересах выкупили транспорт, конкурсный управляющий не уточнил.

Продали с торгов и два объекта троллейбусной инфраструктуры. Белгородское ООО «Транспорт топливно-энергетического комплекса» купило подстанцию за 3,2 млн рублей, хотя изначально она стоила 5,2 млн. Екатеринбургскому ООО «ВНХМ» достались 22 кабельные линии тяговых подстанций за 282,6 тыс. рублей. Изначально за них просили 2,7 млн рублей.

Теперь остаётся продать только самый дорогой актив. Речь о депо. Его стоимость оценивают в 207,4 млн рублей. Планировалось, что депо и троллейбусы продадут за 449,5 млн рублей.

Троллейбусы и депо в Белгороде выставили на торги за 449,5 млн рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Троллейбус#Город#Аукцион#МУП "ГПТ"#Депо
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