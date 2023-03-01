Троллейбусы в Белгороде продали на торгах по цене в 19 раз меньше начальной

Известно, что продали 65 троллейбусов. В одном лоте оказалось 38 троллейбусов с общей начальной ценой 106,8 млн рублей, во втором — 27. Их оценили в 38,4 млн рублей. Первый лот приобрёл некий ростовский агент Сергей Тронин за 5,6 млн рублей, а второй достался Роману Коновалову из Карелии за 2,2 млн рублей. В чьих интересах выкупили транспорт, конкурсный управляющий не уточнил.