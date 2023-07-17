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Продажу инфраструктуры троллейбусного парка в Белгороде приостановили до начала осени

17 июля 2023, 13:39
Фото: 1MI
Собрание кредиторов МУП «Городской пассажирский транспорт» проголосовало за приостановку распродажи инфраструктуры до 1 сентября, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные конкурсного управляющего Владислава Сегедина.

Распродажу инфраструктуры белгородского троллейбусного парка приостановили до 1 сентября. Это решение единогласно приняло собрание кредиторов МУП «Городской пассажирский транспорт», рассказал конкурсный управляющий Владислав Сегедин.

Добавим, что начальная цена имущества составляла 145 млн рублей. В состав лота входят здания, подвесной кран, площади отстоя троллейбусов, серверная станция, телефонная сеть и другое имущество. Возобновились торги тогда 26 июня, а до этого продажу имущества оператора троллейбусов приостановили.

20 июня стало известно, что белгородские троллейбусы выйдут на маршруты в Воронеже. Сообщалось, что несколько единиц транспорта приобрела компания «Воронежпассажиртранс».

В марте троллейбусы продали на торгах по цене в 19 раз меньше начальной. В итоге троллейбусный парк ушёл с молотка за 7,7 млн рублей.

В Белгороде снова приостановили продажу имущества оператора троллейбусов
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#Распродажа#Общество#Белгородская область#Белгород#Воронеж#Владислав Сегедин#Троллейбус#Кредиторы#Городской пассажирский транспорт#Конкурсный управляющий#Имущество#Наталья Корявых
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