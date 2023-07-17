Продажу инфраструктуры троллейбусного парка в Белгороде приостановили до начала осени

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Распродажу инфраструктуры белгородского троллейбусного парка приостановили до 1 сентября. Это решение единогласно приняло собрание кредиторов МУП «Городской пассажирский транспорт», рассказал конкурсный управляющий Владислав Сегедин.
Добавим, что начальная цена имущества составляла 145 млн рублей. В состав лота входят здания, подвесной кран, площади отстоя троллейбусов, серверная станция, телефонная сеть и другое имущество. Возобновились торги тогда 26 июня, а до этого продажу имущества оператора троллейбусов приостановили.
20 июня стало известно, что белгородские троллейбусы выйдут на маршруты в Воронеже. Сообщалось, что несколько единиц транспорта приобрела компания «Воронежпассажиртранс».
В марте троллейбусы продали на торгах по цене в 19 раз меньше начальной. В итоге троллейбусный парк ушёл с молотка за 7,7 млн рублей.