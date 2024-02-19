Опять пауза: торги по продаже троллейбусного парка в Белгороде снова приостановили

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Кредиторы МУП «Городской пассажирский транспорт» вновь продлили паузу по торгам по продаже троллейбусного парка Белгорода. На этот раз приостановка распродажи будет действовать до 6 мая.
Кредиторы уже не в первый раз приостанавливают торги: в последний раз это случилось в январе — тогда паузу продлили до 7 февраля.
На момент приостановления торгов непроданным остался один актив стоимостью 145,2 млн рублей — речь о троллейбусном депо. Продавались также оборудование подстанций и товарно-материальные ценности за 5,4 млн рублей.
Ранее кредиторы уже продали 65 троллейбусов за 7,7 млн рублей, хотя до продажи цена была выше — 145,1 млн рублей. В настоящий момент некоторые троллейбусы курсируют в Воронеже.