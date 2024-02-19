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Троллейбус

Опять пауза: торги по продаже троллейбусного парка в Белгороде снова приостановили

19 февраля 2024, 07:34
Фото: 1MI
Троллейбус

Паузу торгов по продаже троллейбусного парка Белгорода продлили до мая

Кредиторы уже в который раз приостанавливают торги по продаже троллейбусного парка. До объявления паузы почти всё имущество удалось реализовать. Остались только троллейбусное депо, оборудование и некоторые товарно-материальные ценности, пишет «Коммерсант».

Кредиторы МУП «Городской пассажирский транспорт» вновь продлили паузу по торгам по продаже троллейбусного парка Белгорода. На этот раз приостановка распродажи будет действовать до 6 мая.

Кредиторы уже не в первый раз приостанавливают торги: в последний раз это случилось в январе — тогда паузу продлили до 7 февраля.

На момент приостановления торгов непроданным остался один актив стоимостью 145,2 млн рублей — речь о троллейбусном депо. Продавались также оборудование подстанций и товарно-материальные ценности за 5,4 млн рублей.

Ранее кредиторы уже продали 65 троллейбусов за 7,7 млн рублей, хотя до продажи цена была выше — 145,1 млн рублей. В настоящий момент некоторые троллейбусы курсируют в Воронеже.

На паузе до февраля: в Белгороде продлили остановку продажи троллейбусного парка
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#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Троллейбус#Белгород#Александра Склярова#Троллейбусный парк
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