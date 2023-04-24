В Белгороде определились с местом строительства детской поликлиники №3

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Как отметил чиновник, в Белгороде определили место для строительства детской поликлиники №3. Это одна из частей территории троллейбусного парка — за остановочной станцией.
Хорошее расположение: остановки, комфортные пешеходные переходы. Удобный подход и подъезд.
Владимир Базаров
Базаров добавил, что это серьёзный проект. Сейчас он находится в стадии контрактации.
Напомним, ранее детскую поликлинику №3 планировали построить на улице Промышленная. Но данная площадка не устроила главу региона Вячеслава Гладкова. Поэтому он поручил найти новую подходящую территорию.