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В Белгороде определились с местом строительства детской поликлиники №3

24 апреля 2023, 12:38
Фото: 1MI

Детскую поликлинику №3 в Белгороде построят на территории троллейбусного парка

Об этом сообщил заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров. Он также отметил, что проект находится в стадии контрактации.

Как отметил чиновник, в Белгороде определили место для строительства детской поликлиники №3. Это одна из частей территории троллейбусного парка — за остановочной станцией.

Хорошее расположение: остановки, комфортные пешеходные переходы. Удобный подход и подъезд.
Владимир Базаров

Базаров добавил, что это серьёзный проект. Сейчас он находится в стадии контрактации.

Напомним, ранее детскую поликлинику №3 планировали построить на улице Промышленная. Но данная площадка не устроила главу региона Вячеслава Гладкова. Поэтому он поручил найти новую подходящую территорию.

 

 

Детскую поликлинику №3 построят на проспекте Богдана Хмельницкого
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