На паузе до февраля: в Белгороде продлили остановку продажи троллейбусного парка

Ранее были проданы подстанции, контактные линии и грузовики за 38,7 млн рублей, а также 65 троллейбусов за 7,7 млн рублей. До продажи цены на них были выше — 68,9 млн и 145,1 млн рублей соответственно. В настоящий момент некоторые троллейбусы курсируют в Воронеже.