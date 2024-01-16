Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:31

Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Троллейбус

На паузе до февраля: в Белгороде продлили остановку продажи троллейбусного парка

16 января 2024, 14:31
Фото: 1MI
Троллейбус

Кредиторы продлили остановку продажи троллейбусного парка Белгорода

Собрание кредиторов МУП «Городской пассажирский транспорт» проголосовало за приостановку распродажи инфраструктуры до 7 февраля. Об этом сообщили журналисты «Коммерсанта» со ссылкой на данные конкурсного управляющего Владислава Сегедина.

Конкурсный управляющий Владислав Сегедин сообщил о приостановке продажи троллейбусного парка Белгорода. Это решение принято собранием кредиторов МУП «Городской пассажирский транспорт». Возобновить торги разрешается с 7 февраля. Кредиторы приостанавливают распродажу имущества уже не в первый раз.

Когда торги приостановили, нереализованным остался один крупный актив — троллейбусное депо стоимостью 145,2 млн рублей. Продавались также оборудование подстанций и товарно-материальные ценности за 5,4 млн рублей.

Ранее были проданы подстанции, контактные линии и грузовики за 38,7 млн рублей, а также 65 троллейбусов за 7,7 млн рублей. До продажи цены на них были выше — 68,9 млн и 145,1 млн рублей соответственно. В настоящий момент некоторые троллейбусы курсируют в Воронеже.

Троллейбусы могут вернуть в Белгород? Это предложение рассмотрит минтранс
Узнать подробнее
Читайте также:
Сбросили «рога»: сколько водителей белгородского троллейбуса пересело на автобусы?Министр дорог Евтушенко рассказал, при каких условиях в Белгород вернётся троллейбусБелгородские троллейбусы вышли на маршруты в Воронеже
#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Троллейбус#Белгород#Александра Склярова#Троллейбусный парк
Подпишитесь
«Мне поступали указания»: сотрудница «Тисайда» выступила в суде по делу Сергиенко
Сегодня, 13:50
Военкор Сладков: рота ВСУ пыталась проникнуть в Белгород при обстреле 30 декабря
Сегодня, 13:03
Белгородцы предложили чиновникам самим выбрать между очным обучением и дистантом
Сегодня, 12:47
Стало известно о кадровых перестановках в мэрии Белгорода
Сегодня, 11:54
«Лучший туалет»: белгородцев беспокоит отсутствие камер в установленных укрытиях
Сегодня, 07:17
Baza: возбуждено уголовное дело из-за нападений банды парней на белгородцев
Сегодня, 14:51