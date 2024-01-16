На паузе до февраля: в Белгороде продлили остановку продажи троллейбусного парка

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Конкурсный управляющий Владислав Сегедин сообщил о приостановке продажи троллейбусного парка Белгорода. Это решение принято собранием кредиторов МУП «Городской пассажирский транспорт». Возобновить торги разрешается с 7 февраля. Кредиторы приостанавливают распродажу имущества уже не в первый раз.
Когда торги приостановили, нереализованным остался один крупный актив — троллейбусное депо стоимостью 145,2 млн рублей. Продавались также оборудование подстанций и товарно-материальные ценности за 5,4 млн рублей.
Ранее были проданы подстанции, контактные линии и грузовики за 38,7 млн рублей, а также 65 троллейбусов за 7,7 млн рублей. До продажи цены на них были выше — 68,9 млн и 145,1 млн рублей соответственно. В настоящий момент некоторые троллейбусы курсируют в Воронеже.