Белгородские троллейбусы вышли на маршруты в Воронеже

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Восемь белгородских троллейбусов из 15 уже вышли на маршруты № 7 и 99 в Воронеже. В июне «Воронежпассажиртранс» приобрёл 15 машин у депо Белгорода, которое уже закрылось. Покупка обошлась предприятию в 26 млн рублей.
Общая вместимость троллейбусов превышает 100 человек, пишет издание. В столице соседнего региона таким образом планируют поддержать работоспособность сети.
Ранее сообщалось, что продажу инфраструктуры троллейбусного парка в Белгороде приостановили до начала осени. За это проголосовало собрание кредиторов МУП «Городской пассажирский транспорт».
В марте стало известно, что белгородские троллейбусы продали на торгах по цене в 19 раз меньше начальной. До этого троллейбусы и депо выставили на торги за 449,5 млн рублей. Активы муниципального предприятия разбиты на 14 лотов.