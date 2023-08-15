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Белгородские троллейбусы вышли на маршруты в Воронеже

Белгородские троллейбусы вышли на маршруты в Воронеже

15 августа 2023, 14:10
Фото: 1MI
Восемь из 15 троллейбусов уже вышли на два маршрута. Обновление подвижного состава троллейбусов обошлось в 26 млн рублей, сообщает «Абирег».

Восемь белгородских троллейбусов из 15 уже вышли на маршруты № 7 и 99 в Воронеже. В июне «Воронежпассажиртранс» приобрёл 15 машин у депо Белгорода, которое уже закрылось. Покупка обошлась предприятию в 26 млн рублей.

Общая вместимость троллейбусов превышает 100 человек, пишет издание. В столице соседнего региона таким образом планируют поддержать работоспособность сети.

Ранее сообщалось, что продажу инфраструктуры троллейбусного парка в Белгороде приостановили до начала осени. За это проголосовало собрание кредиторов МУП «Городской пассажирский транспорт».

В марте стало известно, что белгородские троллейбусы продали на торгах по цене в 19 раз меньше начальной. До этого троллейбусы и депо выставили на торги за 449,5 млн рублей. Активы муниципального предприятия разбиты на 14 лотов.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Воронеж#Троллейбус#Город#Троллейбусы#Маршруты#Депо
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