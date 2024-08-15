В Белгородской области зарегистрировали «аномалию» по рождению детей

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
За начало августа в Белгородской области зарегистрировали рождение 266 детей. При этом в регионе случилась «аномалия»: девочек родилось чуть больше (134), чем мальчиков (132).
Чаще всего в августе становились родителями в возрасте 30-35 лет, однако встречались и более возрастные: 15 мам родили детей в возрасте старше 40 лет, а один белгородец стал папой после 60 лет.
Отметим, что за апрель текущего года в регионе родилось 700 детей. Всего же за четыре месяца на свет появились порядка 3000 новых жителей области.
Слюсаренко ранее добавляла, что несмотря на действие режима КТО в регионе, ограничений на празднование свадеб нет.