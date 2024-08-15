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Впервые в Белгородской области родилось больше девочек, чем мальчиков

В Белгородской области зарегистрировали «аномалию» по рождению детей

15 августа 2024, 10:18
Фото: 1MI
Впервые в Белгородской области родилось больше девочек, чем мальчиков

В августе в Белгородской области зарегистрировали 266 рождений детей

За первые 14 дней августа в регионе родились 266 детей, при этом большинство новорождённых — девочки. Подробности сообщила руководитель ЗАГСа Белгородской области Татьяна Слюсаренко.
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Дети

За начало августа в Белгородской области зарегистрировали рождение 266 детей. При этом в регионе случилась «аномалия»: девочек родилось чуть больше (134), чем мальчиков (132).

Чаще всего в августе становились родителями в возрасте 30-35 лет, однако встречались и более возрастные: 15 мам родили детей в возрасте старше 40 лет, а один белгородец стал папой после 60 лет.

Отметим, что за апрель текущего года в регионе родилось 700 детей. Всего же за четыре месяца на свет появились порядка 3000 новых жителей области.

Слюсаренко ранее добавляла, что несмотря на действие режима КТО в регионе, ограничений на празднование свадеб нет.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Загс#Новости Белгорода#Белгород#Рождение детей#Татьяна слюсаренко
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