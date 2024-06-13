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Суд

Мужчина решил отметить день рождения в суде и получил в подарок пять суток ареста

13 июня 2024, 11:40
Фото: 1MI
Суд

Курянину назначили арест за «застолье» в суде

Инцидент произошёл в соседней Курской области. Мужчину в его день рождения вызвали в суд для рассмотрения административного дела. Именинник решил не портить праздничное настроение и прихватил на заседание алкоголь. Правда, в суде этот поступок не оценили, пишут «Курские известия».

Курянин решил отметить свой день рождения в зале суда, однако присутствующие праздничный порыв не оценили. Инцидент произошёл в Железногорске, пишет издание.

42-летнего местного жителя вызывали в суд на заседание по административному делу. Мужчина, чтобы сохранить праздничное настроение, пронёс с собой алкоголь. Пить курянин начал прямо на заседании.

Тайное «застолье» заметил пристав. Он попросил курянина убрать алкоголь, но тот требование проигнорировал.

В итоге судья «подарил» мужчине в его день рождения пять суток административного ареста.

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#Общество#Алкоголь#Курская область#День рождения#Суд#Арест#Нарочно не придумаешь#Черноземье
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