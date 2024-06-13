Мужчина решил отметить день рождения в суде и получил в подарок пять суток ареста

Курянину назначили арест за «застолье» в суде

Инцидент произошёл в соседней Курской области. Мужчину в его день рождения вызвали в суд для рассмотрения административного дела. Именинник решил не портить праздничное настроение и прихватил на заседание алкоголь. Правда, в суде этот поступок не оценили, пишут «Курские известия».