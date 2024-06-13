Мужчина решил отметить день рождения в суде и получил в подарок пять суток ареста

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Курянин решил отметить свой день рождения в зале суда, однако присутствующие праздничный порыв не оценили. Инцидент произошёл в Железногорске, пишет издание.
42-летнего местного жителя вызывали в суд на заседание по административному делу. Мужчина, чтобы сохранить праздничное настроение, пронёс с собой алкоголь. Пить курянин начал прямо на заседании.
Тайное «застолье» заметил пристав. Он попросил курянина убрать алкоголь, но тот требование проигнорировал.
В итоге судья «подарил» мужчине в его день рождения пять суток административного ареста.