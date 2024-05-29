В Белгороде будут выплачивать деньги за рождение пятого ребёнка

Также доппомощь получат утратившие имущество белгородцы из дома на Щорса с низким доходом. Отмечается, что в ближайшее время начнут выплачивать компенсации за частично и полностью утраченное имущество в размере 50 и 100 тысяч рублей. А семьям с низким уровнем заработка или дохода, кроме этого, может быть оказана дополнительная поддержка со стороны региона.