В Белгороде будут выплачивать деньги за рождение пятого ребёнка

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Депутаты Белгорода поддержали предложение о введении единовременной выплаты за рождение или усыновление пятого и последующих детей.
Размер пособия для белгородских матерей устанавливается в размере 50 тысяч рублей на пятого ребёнка и далее увеличивается на десять тысяч рублей на каждого следующего. Выплату планируют предоставлять женщинам, которые родили детей с 1 января 2024 года.
Власти отмечают, что заявление на предоставление выплаты можно подать в МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», который находится по адресу: улица Князя Трубецкого, дом 62.
Также доппомощь получат утратившие имущество белгородцы из дома на Щорса с низким доходом. Отмечается, что в ближайшее время начнут выплачивать компенсации за частично и полностью утраченное имущество в размере 50 и 100 тысяч рублей. А семьям с низким уровнем заработка или дохода, кроме этого, может быть оказана дополнительная поддержка со стороны региона.