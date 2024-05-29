Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

В Белгороде будут выплачивать деньги за рождение пятого ребёнка

В Белгороде будут выплачивать деньги за рождение пятого ребёнка

29 мая 2024, 08:14
Фото: Изображение Midjourney
Депутаты горсовета приняли решение о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей при рождении пятого ребёнка. При рождении последующих детей размер выплаты будет увеличиваться на 10 тысяч рублей.
Сюжет
Дети

Депутаты Белгорода поддержали предложение о введении единовременной выплаты за рождение или усыновление пятого и последующих детей.

Размер пособия для белгородских матерей устанавливается в размере 50 тысяч рублей на пятого ребёнка и далее увеличивается на десять тысяч рублей на каждого следующего. Выплату планируют предоставлять женщинам, которые родили детей с 1 января 2024 года.

Власти отмечают, что заявление на предоставление выплаты можно подать в МКУ «Центр социальных выплат города Белгорода», который находится по адресу: улица Князя Трубецкого, дом 62.

Также доппомощь получат утратившие имущество белгородцы из дома на Щорса с низким доходом. Отмечается, что в ближайшее время начнут выплачивать компенсации за частично и полностью утраченное имущество в размере 50 и 100 тысяч рублей. А семьям с низким уровнем заработка или дохода, кроме этого, может быть оказана дополнительная поддержка со стороны региона.

Более 730 детей родилось в белгородских многодетных семьях
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцам доплатят за пятого ребёнка? За что проголосуют депутатыАндрей Турчак рассказал о предложениях по расширению мер поддержки бойцов и их семей
#Маргарита Водолажская#Белгородская область#Усыновление#Дети#Рождение#Новости Белгорода#Семья#Выплаты#Белгород
Подпишитесь
Вячеслав Гладков рассказал, когда должны завершиться разборы завалов в доме на Щорса
Сегодня, 07:14
Белгородскую область ночью обстреляли из «Града»
Сегодня, 07:05
Напоминает флаг Украины: Белгородцы спорят из-за цветов флага на крыше ТЦ
Сегодня, 09:59
Какое наказание предусмотрено за продажу энергетиков белгородским детям?
Сегодня, 10:47
Белгородцам из пострадавшего дома на Щорса компенсируют оплату за съём жилья
Сегодня, 07:49
За активное и плодотворное сотрудничество
Сегодня, 10:31
"