Андрей Турчак рассказал о предложениях по расширению мер поддержки бойцов и их семей

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Ключевая инициатива документа — уточнение норм выделения бесплатных земельных участков для участников СВО. Об этом сообщил глава группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, пишет mkset.ru.
По его словам, в настоящее время получить землю от государства безвозмездно можно только один раз и по одному основанию. Однако эта норма существенно ограничивает права воспитанников многодетных семей, участвующих в спецоперации, которые ранее получили долю на родительском участке.
Еще среди новых инициатив — освобождение участников СВО от уплаты процентов по ипотечному кредиту. Турчак отметил, что сегодня заморозка процентной ставки на период кредитных каникул для бойцов действует по всем видам кредитов, за исключением жилищных.
В документе предлагается также освободить ветеранов СВО от уплаты госпошлины за регистрацию в качестве юрлица либо ИП. Как подчеркнул секретарь генсовета, данная поправка также должна распространяться и на супруг участников СВО.
Для ополченцев ЛДНР, демобилизованных по причине ранения до 2022 года, предлагается возможность повторно пройти военно-врачебную комиссию. Турчак добавил, что многие из них сегодня считаются покинувшими военную службу из-за «общего заболевания». Вместе с тем данная формулировка лишает их возможности оформить статус инвалида боевых действий, а также положенных выплат и льгот.
Рабочая группа предлагает пересмотреть процедуру получения гражданства иностранцами, которые имеют статус ветерана боевых действий и государственные награды РФ. В нацпроект по предпринимательству предложено включить обучающие программы для ветеранов СВО.
Турчак также рассказал в докладе и о статусе ранее подготовленных рабочей группой предложений, пишет сайт er.ru.
Он проинформировал, что Государственная дума приняла следующие законы: о распространении льгот, положенных героям РФ и героям СССР, на членов их семей, о дополнительных ежемесячных выплатах кавалерам ордена Святого Георгия.
«Утверждены поправки, которые позволят получать одновременно две пенсии семьям погибших участников СВО с детьми до 23 лет», — сообщил Андрей Турчак.