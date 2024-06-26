«Пошёл отмечать день рождения и погиб»: белгородцы — о том, как их сына убил дрон

Родители сначала тревогу не подняли, поскольку их сын уже взрослый и мог отмечать свой праздник с друзьями, но спустя время пошли искать. На следующий день его тело нашли в поле: оказалось, что украинский коптер выследил парня и сбросил на него взрывное устройство.