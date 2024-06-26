«Пошёл отмечать день рождения и погиб»: белгородцы — о том, как их сына убил дрон

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Как рассказали родители, их сыну в июне исполнилось 30 лет. В этот день мужчина пошёл гнать коров, а затем — на встречу с друзьями. К ним он отправился нестандартной дорогой, чтобы сократить через поля, но пропал.
Родители сначала тревогу не подняли, поскольку их сын уже взрослый и мог отмечать свой праздник с друзьями, но спустя время пошли искать. На следующий день его тело нашли в поле: оказалось, что украинский коптер выследил парня и сбросил на него взрывное устройство.
Вывозить тело сына пришлось родителям, хоронили в закрытом гробу. Спустя время после этой ситуации отец погибшего прошёл МРТ, поскольку его рука перестала работать. Выяснилось, что в его голове увидели опухоль.
«Так много горя рядом. И так сложно находить слова поддержки. Всё, что мы можем, — быть рядом и помогать, чем можем», — отметили в благотворительном фонде. В день, когда им рассказали эту историю, волонтёры раздавали гуманитарную помощь жителям Щетиновки.