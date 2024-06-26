bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Белгородцы рассказали, как дрон ВСУ сбросил боеприпас на их сына в поле

«Пошёл отмечать день рождения и погиб»: белгородцы — о том, как их сына убил дрон

26 июня 2024, 06:41
Фото: 1MI

Белгородцы рассказали, как дрон ВСУ сбросил боеприпас на их сына в поле

Пожилая пара, у которой трое детей, рассказала, что их 30-летний сын пошёл гнать коров, а затем хотел отметить день рождения, но не вернулся. Оказалось, что на него в поле беспилотник сбросил взрывное устройство. Историей поделились в «Святом Белогорье против детского рака».

Как рассказали родители, их сыну в июне исполнилось 30 лет. В этот день мужчина пошёл гнать коров, а затем — на встречу с друзьями. К ним он отправился нестандартной дорогой, чтобы сократить через поля, но пропал.

Родители сначала тревогу не подняли, поскольку их сын уже взрослый и мог отмечать свой праздник с друзьями, но спустя время пошли искать. На следующий день его тело нашли в поле: оказалось, что украинский коптер выследил парня и сбросил на него взрывное устройство.

Вывозить тело сына пришлось родителям, хоронили в закрытом гробу. Спустя время после этой ситуации отец погибшего прошёл МРТ, поскольку его рука перестала работать. Выяснилось, что в его голове увидели опухоль.

«Так много горя рядом. И так сложно находить слова поддержки. Всё, что мы можем, — быть рядом и помогать, чем можем», — отметили в благотворительном фонде. В день, когда им рассказали эту историю, волонтёры раздавали гуманитарную помощь жителям Щетиновки.

«Щетиновку вашу сотрут»: белгородцев возмутило обращение при перевозке в ПВР
Узнать подробнее
Читайте также:
Погибший и раненые: что известно о вчерашней атаке на Белгородскую область?Один погиб, трое ранены: что известно о новой атаке ВСУ на Грайворон?После прямого попадания снаряда ВСУ в Белгородском районе погиб мужчина
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Погиб#Белгород#Щетиновка#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь
В Белгородском районе после утренней тревоги находят обломки сбитых боеприпасов
Сегодня, 07:28
«Ресторан Ривьера», который раньше принадлежал Зотову, сменил генерального директора
Сегодня, 06:52
Белгородцам понадобится как минимум четыре года, чтобы накопить на двушку
Сегодня, 08:19
Родителям белгородских школьников можно не покупать форму к 1 сентября, но не всем
Сегодня, 07:15
ВСУ атаковали дронами два авто белгородцев — одна машина полностью сгорела
Сегодня, 07:49