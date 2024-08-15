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Published Сегодня, 11:04

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Updated Сегодня, 11:06

Квадра реконструирует теплосети по улице Некрасова в Белгороде за 19,8 млн рублей

Квадра реконструирует теплосети по улице Некрасова в Белгороде за 19,8 млн рублей

15 августа 2024, 11:04
Фото: bel.ru
В рамках подготовки к зиме филиал АО «Квадра»-«Белгородская генерация» приступил к замене ветхого участка тепловой магистрали №3 на ул. Некрасова в Белгороде протяженностью 400 м. Стоимость работ составит 19,8 млн рублей.
«Этот участок отработал нормативный срок службы, не выдержал гидравлические испытания, поэтому было принято решение до начала отопительного сезона его поменять. Тепломеханические работы подрядная организация завершит до 1 сентября и приступит к благоустройству», — пояснил управляющий директор филиала Михаил Чефранов.

Сейчас завершается демонтаж износившегося трубопровода, взамен которого специалисты смонтируют новый, покроют его базальтовой изоляцией для снижения теплопотерь и защиты от коррозии. Работы проходят без отключения потребителей, они повысят надежность теплоснабжения жителей 52 многоквартирных домов северной части Белгорода.

В этом году теплоэнергетики уже заменили порядка 6 км из запланированных 8,6 км теплосетей в Белгороде — работы прошли на Народном бульваре, проспекте Б.Хмельницкого, ул. Н.Чумичова. Практически отремонтированы и теплоисточники. Город на 80% готов к отопительному сезону, а к 15 сентября будет 100%-я готовность.

Михаил Чефранов и подрядчикМихаил Чефранов и подрядчик
Работы по замене теплотрассы на НекрасоваРаботы по замене теплотрассы на Некрасова
Работы по замене теплотрассы на НекрасоваРаботы по замене теплотрассы на Некрасова
Работы по замене теплотрассы на НекрасоваРаботы по замене теплотрассы на Некрасова
Работы по замене теплотрассы на НекрасоваРаботы по замене теплотрассы на Некрасова
Михаил Чефранов и подрядчик
Фото: bel.ru
«Квадра»: как подготовить ИЖС к отопительному сезону
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#Алёна Мальцева#Фоторепортаж#Зима#Тепло#Квадра#Отопление#Теплоснабжение
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