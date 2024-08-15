Квадра реконструирует теплосети по улице Некрасова в Белгороде за 19,8 млн рублей

В этом году теплоэнергетики уже заменили порядка 6 км из запланированных 8,6 км теплосетей в Белгороде — работы прошли на Народном бульваре, проспекте Б.Хмельницкого, ул. Н.Чумичова. Практически отремонтированы и теплоисточники. Город на 80% готов к отопительному сезону, а к 15 сентября будет 100%-я готовность.