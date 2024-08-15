Квадра реконструирует теплосети по улице Некрасова в Белгороде за 19,8 млн рублей

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
«Этот участок отработал нормативный срок службы, не выдержал гидравлические испытания, поэтому было принято решение до начала отопительного сезона его поменять. Тепломеханические работы подрядная организация завершит до 1 сентября и приступит к благоустройству», — пояснил управляющий директор филиала Михаил Чефранов.
Сейчас завершается демонтаж износившегося трубопровода, взамен которого специалисты смонтируют новый, покроют его базальтовой изоляцией для снижения теплопотерь и защиты от коррозии. Работы проходят без отключения потребителей, они повысят надежность теплоснабжения жителей 52 многоквартирных домов северной части Белгорода.
В этом году теплоэнергетики уже заменили порядка 6 км из запланированных 8,6 км теплосетей в Белгороде — работы прошли на Народном бульваре, проспекте Б.Хмельницкого, ул. Н.Чумичова. Практически отремонтированы и теплоисточники. Город на 80% готов к отопительному сезону, а к 15 сентября будет 100%-я готовность.