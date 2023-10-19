Михаил Чефранов объяснил, на что «Квадра» расходует оплату услуг теплоснабжения

По прогнозам Министерства экономического развития, рост стоимости на газ, основного составляющего тарифа на теплоснабжение, с 1 июля 2024 года составит 11,2%, объяснил управляющий директор белгородской «Квадры». Этот факт дополнительно влияет на формирование величины оплаты коммунальных услуг по теплоснабжению. Также он сообщил, что 9% от тарифа составляют налоги и сборы, 20% — заработная плата персонала, остальные части — ремонтные и эксплуатационные затраты. Так, на данный момент рассчитывается замена изношенных и вышедших из строя тепловых сетей, ремонт и модернизация котлов (работа над пятью котлами уже запланирована на следующий год), турбин и т. д. Всё это проводится на средства, получаемые из оплаты коммунальных счетов. Окончательное решение по сумме оплаты ожидается после рассмотрения ФАС предложенных пределов по оплате.