Михаил Чефранов объяснил, на что «Квадра» расходует оплату услуг теплоснабжения

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Михаил Чефранов рассказал, что организация «Квадра» обеспечивает работу и стабильное функционирование трёх электростанций, трёх крупных и 108 малых котельных, а также 1136 километров тепловых сетей (450 километров из них сегодня уже не являются работоспособными и подлежат замене). Энергоресурсы компании, как сообщается, включают в себя закупаемые организацией основное топливо, газ, воду и электроэнергию, т. е. эти и другие переменные затраты, направленные для обеспечения работоспособности предприятия и оборудования.
По прогнозам Министерства экономического развития, рост стоимости на газ, основного составляющего тарифа на теплоснабжение, с 1 июля 2024 года составит 11,2%, объяснил управляющий директор белгородской «Квадры». Этот факт дополнительно влияет на формирование величины оплаты коммунальных услуг по теплоснабжению. Также он сообщил, что 9% от тарифа составляют налоги и сборы, 20% — заработная плата персонала, остальные части — ремонтные и эксплуатационные затраты. Так, на данный момент рассчитывается замена изношенных и вышедших из строя тепловых сетей, ремонт и модернизация котлов (работа над пятью котлами уже запланирована на следующий год), турбин и т. д. Всё это проводится на средства, получаемые из оплаты коммунальных счетов. Окончательное решение по сумме оплаты ожидается после рассмотрения ФАС предложенных пределов по оплате.
Юлия Миронцова, заместитель начальника управления по регулированию цен и тарифов Белгородской области, напомнила, что новые тарифы на коммунальные услуги, согласно законодательству РФ, установятся до 20 декабря текущего года, а действительными они станут только с 1 июля 2024 года. Новый показатель фиксируется на весь остаток 2024 года. Все предельные увеличения стоимости коммунальных услуг проверяются ФАС.