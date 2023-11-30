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Белгородский филиал «Квадры» получил паспорт готовности к зиме

Белгородский филиал «Квадры» получил паспорт готовности к зиме

30 ноября 2023, 07:15
Фото: "Квадра"
Белгородский филиал АО «Квадра» получил паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023–2024 годов. Это важный документ для энергетиков. Он подтверждает, что компания соблюдает требования Минэнерго РФ к функционированию в условиях отрицательных температур.

Отметим, что энергетики начинают готовиться к зиме сразу после окончания отопительного сезона. Сейчас все работы завершены и можно подвести итоги. Сделано многое — заменено более восьми километров ветхих тепловых сетей в Белгороде, Губкине, Валуйках и Волоконовке. В областном центре масштабные работы по перекладке трубопроводов прошли на Народном бульваре -кстати, в следующем году обновление этой тепломагистрали продолжится. Также новые теплосети проложили на ул. Чапаева в Белгороде, а в Губкине- на ул. Горького и Свердлова.

Кроме того, энергетики подготовили к зиме оборудование ТЭЦ и котельных — провели капитальные ремонты трех водогрейных котлов и одного трансформатора, а также обновили дымовые трубы ТЭЦ «Луч» и котельной «Центральная» в Валуйках. На реализацию этих и других мероприятий по подготовке к зиме филиал направил более 320 млн рублей.

«Одним из значимых мероприятий прошедшей ремонтной кампании стал успешно проведенный в сентябре собственными силами комплекс работ по монтажу модернизированного газогенератора в отсек энергоблока ГТУ-2 ТЭЦ „Луч“. Также наши сотрудники выполнили пусконаладку данного оборудования и включили энергоблок в работу с набором номинальной нагрузки»,
— рассказал управляющий директор Белгородского филиала АО «Квадра» Михаил Чефранов.

Михаил Чефранов отметил, что к зиме филиал подошёл с запасами резервного топлива на теплоисточниках. Кроме того, сформированы ремонтные бригады и заключены договоры на выполнение ремонтных работ. Также подготовлен парк спецтехники и запасы материалов с оборудованием для устранения возможных нештатных ситуаций.

Сегодня генерирующее и теплосетевое оборудование филиала работает в штатном режиме и готово к работе в условиях зимних нагрузок.

Замена теплосетей на Народном бульваре, архивное фотоЗамена теплосетей на Народном бульваре, архивное фото
Замена теплосетей на Народном бульваре, архивное фото
Фото: "Квадра"
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#Общество#Ремонт#Зима#Квадра#Отопительный сезон#Энергетика#Тепловые сети#Паспорт готовности#Белгород#Артем Черненко
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