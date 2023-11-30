Белгородский филиал «Квадры» получил паспорт готовности к зиме

Отметим, что энергетики начинают готовиться к зиме сразу после окончания отопительного сезона. Сейчас все работы завершены и можно подвести итоги. Сделано многое — заменено более восьми километров ветхих тепловых сетей в Белгороде, Губкине, Валуйках и Волоконовке. В областном центре масштабные работы по перекладке трубопроводов прошли на Народном бульваре -кстати, в следующем году обновление этой тепломагистрали продолжится. Также новые теплосети проложили на ул. Чапаева в Белгороде, а в Губкине- на ул. Горького и Свердлова.