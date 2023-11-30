Белгородский филиал «Квадры» получил паспорт готовности к зиме

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Отметим, что энергетики начинают готовиться к зиме сразу после окончания отопительного сезона. Сейчас все работы завершены и можно подвести итоги. Сделано многое — заменено более восьми километров ветхих тепловых сетей в Белгороде, Губкине, Валуйках и Волоконовке. В областном центре масштабные работы по перекладке трубопроводов прошли на Народном бульваре -кстати, в следующем году обновление этой тепломагистрали продолжится. Также новые теплосети проложили на ул. Чапаева в Белгороде, а в Губкине- на ул. Горького и Свердлова.
Кроме того, энергетики подготовили к зиме оборудование ТЭЦ и котельных — провели капитальные ремонты трех водогрейных котлов и одного трансформатора, а также обновили дымовые трубы ТЭЦ «Луч» и котельной «Центральная» в Валуйках. На реализацию этих и других мероприятий по подготовке к зиме филиал направил более 320 млн рублей.
«Одним из значимых мероприятий прошедшей ремонтной кампании стал успешно проведенный в сентябре собственными силами комплекс работ по монтажу модернизированного газогенератора в отсек энергоблока ГТУ-2 ТЭЦ „Луч“. Также наши сотрудники выполнили пусконаладку данного оборудования и включили энергоблок в работу с набором номинальной нагрузки»,
— рассказал управляющий директор Белгородского филиала АО «Квадра» Михаил Чефранов.
Михаил Чефранов отметил, что к зиме филиал подошёл с запасами резервного топлива на теплоисточниках. Кроме того, сформированы ремонтные бригады и заключены договоры на выполнение ремонтных работ. Также подготовлен парк спецтехники и запасы материалов с оборудованием для устранения возможных нештатных ситуаций.
Сегодня генерирующее и теплосетевое оборудование филиала работает в штатном режиме и готово к работе в условиях зимних нагрузок.