Одни белгородцы эвакуируются и просят выплаты, а другие попадают в топ-100 богачей

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Белгородцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за чрезвычайных ситуаций или потеряли имущество, смогут получить отсрочку платежей по кредитам и займам.
Кредитные каникулы предоставляются на срок до шести месяцев. И хотя право на эту льготу имеют не все заёмщики, но кредиторы могут пойти навстречу тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Во время кредитных каникул не начисляются штрафы и пени, а кредиторы могут снизить процентную ставку или даже полностью её отменить для жителей, столкнувшихся с трудностями.
В некоторых случаях, таких как утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и другие, возможно полное или частичное прощение долга.
Банки и другие финансовые организации должны рассматривать заявления о предоставлении кредитных каникул в упрощённом порядке. В качестве подтверждения бедственного положения заёмщика принимать будут любые документы.
Также известно, что каникулы могут получить те заёмщики, чьи суммы кредитов не превышают:
За сутки из Краснояружского района эвакуировали почти всех жителей. Около тысячи человек остановились в пунктах временного размещения, остальные — у знакомых.
Губернатор Вячеслав Гладков попросил жителей района обращаться в администрации по месту размещения, если им понадобится какая-либо помощь.
Вместе с тем для краснояружцев на данный момент не предусмотрены никакие единовременные выплаты.
Вернуться домой эвакуированные жители смогут после того, как Минобороны РФ и другие правоохранительные органы дадут соответствующее разрешение.
Каждый год редакция Бел.Ру публикует рейтинг самых состоятельных людей Белгородской области. В этом году список получился особенный: его не только пополнили новые лица, но и первое место занял не Владимир Зотов. Его сместил на второе место предприниматель Геннадий Бобрицкий. Бобрицкий, несмотря на уголовное дело, стал абсолютным лидером с общей суммой активов в более чем 50 млрд рублей.
Третье место занял бизнесмен Сергей Оробинский, а четвёртое и пятое поделили по-семейному сын и отец — Дмитрий и Сергей Гусевы.
С полным списком можете ознакомиться в нашем спецпроекте по ссылке ниже.