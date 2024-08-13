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Published Сегодня, 15:30

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Updated Сегодня, 15:30

ПВР

Одни белгородцы эвакуируются и просят выплаты, а другие попадают в топ-100 богачей

13 августа 2024, 15:30
Фото: 1MI
ПВР
Вторник в регионе прошёл относительно спокойно. Практически завершилась эвакуация краснояружцев, сейчас они размещаются в областных ПВР. Власти рассказали, когда люди смогут вернуться домой и получат ли выплаты. А мы собрали топ-100 богатых людей Белгородской области — без сюрпризов не обошлось.
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Кредитные каникулы

Белгородцы, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за чрезвычайных ситуаций или потеряли имущество, смогут получить отсрочку платежей по кредитам и займам.

Кредитные каникулы предоставляются на срок до шести месяцев. И хотя право на эту льготу имеют не все заёмщики, но кредиторы могут пойти навстречу тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Во время кредитных каникул не начисляются штрафы и пени, а кредиторы могут снизить процентную ставку или даже полностью её отменить для жителей, столкнувшихся с трудностями.

В некоторых случаях, таких как утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и другие, возможно полное или частичное прощение долга.

Банки и другие финансовые организации должны рассматривать заявления о предоставлении кредитных каникул в упрощённом порядке. В качестве подтверждения бедственного положения заёмщика принимать будут любые документы.

Также известно, что каникулы могут получить те заёмщики, чьи суммы кредитов не превышают:

  • 15 млн рублей — по ипотеке;
  • 1,6 млн рублей — по автокредитам;
  • 150 тысяч рублей — по кредитным картам;
  • 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам.
Белгородцы могут получить кредитные каникулы: кому положены и когда долг спишут
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Эвакуировали, но выплаты пока не положены

За сутки из Краснояружского района эвакуировали почти всех жителей. Около тысячи человек остановились в пунктах временного размещения, остальные — у знакомых.

Губернатор Вячеслав Гладков попросил жителей района обращаться в администрации по месту размещения, если им понадобится какая-либо помощь.

Вместе с тем для краснояружцев на данный момент не предусмотрены никакие единовременные выплаты.

Вернуться домой эвакуированные жители смогут после того, как Минобороны РФ и другие правоохранительные органы дадут соответствующее разрешение.

Получат ли эвакуированные жители Краснояружского района единовременную выплату?
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Топ-100 богатых белгородцев

Каждый год редакция Бел.Ру публикует рейтинг самых состоятельных людей Белгородской области. В этом году список получился особенный: его не только пополнили новые лица, но и первое место занял не Владимир Зотов. Его сместил на второе место предприниматель Геннадий Бобрицкий. Бобрицкий, несмотря на уголовное дело, стал абсолютным лидером с общей суммой активов в более чем 50 млрд рублей.

Третье место занял бизнесмен Сергей Оробинский, а четвёртое и пятое поделили по-семейному сын и отец — Дмитрий и Сергей Гусевы.

С полным списком можете ознакомиться в нашем спецпроекте по ссылке ниже.

Топ-100 богатых людей Белгородской области - 2024
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