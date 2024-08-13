Одни белгородцы эвакуируются и просят выплаты, а другие попадают в топ-100 богачей

Каждый год редакция Бел.Ру публикует рейтинг самых состоятельных людей Белгородской области. В этом году список получился особенный: его не только пополнили новые лица, но и первое место занял не Владимир Зотов. Его сместил на второе место предприниматель Геннадий Бобрицкий. Бобрицкий, несмотря на уголовное дело, стал абсолютным лидером с общей суммой активов в более чем 50 млрд рублей.